St. Valentin: Engel baut 50 Leasing-Mitarbeiter ab .

Der oberösterreichische Spritzgießmaschinenbauer Engel mit Zentrale in Schwertberg baut rund 50 Leasing-Mitarbeiter am niederösterreichischen Standort St. Valentin ab. Sollten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verbessern, werde man nächstes Jahr die Zahl der Beschäftigten um 5 bis 10 Prozent reduzieren, kündigte das Unternehmen am Dienstag an.