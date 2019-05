Bunt wie ein Frühlingsstrauß war das Konzertprogramm, das die Trachtenmusikkapelle St. Michael am Bruckbach am Samstag in der neu sanierten Carl- Zeller-Halle zum Besten gab. Unter der Leitung von Kapellmeister Michael Streißlberger wurde dem Publikum ein kurzweiliger, amüsanter und hochkarätiger Konzertabend geboten. Durch das Programm führte in gekonnter Manier Christian Schmidbauer.

Dem Auftakt mit dem Stück „A Little Opening“ von Thiemo Kraas folgte der „Kaiserin Sissi Konzertmarsch“, ehe mit der Filmmusik zu „Jurassic Park“ der musikalische Höhepunkt im ersten Teil des Abends geboten wurde. Dann nahmen die Jungmusiker der TMK St. Michael die Plätze auf der Bühne ein und meisterten unter der Leitung von Kapellmeisterstellvertreterin Karin Kern ihren tollen Auftritt.

Ehrungen und ein besonderer Hörgenuss

Bezirkskapellmeister Robert Wieser und Obmann Paul Dobesberger nutzten den Anlass, um zwei Marketenderinnen ins Rampenlicht zu stellen. Nach sieben Jahren als Aufputz für den Musikverein spielte Martina Pfaffenbichler erstmals im Posaunenregister mit, für ihren Einsatz als Marketenderin bekam sie das silberne Marketenderinnenabzeichen überreicht. Von 1999 bis 2018 war Angelika Pfaffenbichler nicht nur als Marketenderin, sondern auch als Leiterin des Musikernachwuchses im Verein tätig. Nachdem sie bereits 2014 das goldene Marketenderinnenabzeichen erhalten hatte, folgte – laut Obmann Paul Dobesberger – im vergangenen Herbst die höchste Auszeichnung mit der Geburt ihres Sohnes. Ein kleines Dankeschön für ihr langjähriges Engagement wurde mit einem Baby-Blumengruß überreicht.

Nach der Pause wurde dem Abend mit dem Filmsong „The Rose“ mit den Stimmen von Karin Kern, Lucia Kern und Carina Streißlberger ein ganz besonderer Höhepunkt und Ohrenschmaus gesetzt. Dass er als Kapellmeister auch singen kann, zeigte Michael Streißlberger und stimmte „Music was my first love“ an.