Voranschlag, Erhöhung der Aufschließungsabgabe und Streichung der Energie- und Klimaschutzförderung: drei Punkte, die in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag für erhitzte Gemüter sorgten. Vor allem ÖVP-Parteiobmann Roman Kosta und SPÖ-Parteiobmann Harald Watzlinger gerieten sich dabei in die Haare.

ÖVP-Parteiobmann Roman Kosta reagierte sauer auf den Vorwurf der SPÖ. privat

„Die Gemeinderatssitzung ist dazu da, um Fragen zu stellen. Das lassen wir uns nicht nehmen“, erklärt Watzlinger, warum er der ÖVP, die von „lächerlichen Fragen“ sprach, vorgeworfen habe, ein Demokratieproblem zu haben. Ein Vorwurf, den Roman Kosta nicht auf sich sitzen lassen kann.

„Für mich als Politikwissenschafter ist der Vorwurf von mangelndem Demokratieverständnis ein Wahnsinn und eine Unterstellung. Der Voranschlag liegt zwei Wochen auf. Wenn da eine Frage auftaucht, kann man sie vorher stellen und nicht dann in der Sitzung nur kritisieren“, betont Kosta, der auch Bürgermeister Rudolf Divinzenz verteidigt: „Wenn man will, kann man jeden aufblatteln. Es ist nicht möglich, dass man jedes Detail zum Voranschlag wissen kann.“ Divinzenz selbst bekräftigt, dass es natürlich legitim sei, in der Gemeinderatssitzung Fragen zu stellen. Er würde sich aber trotzdem ein anderes Vorgehen der SPÖ wünschen. „Es gibt Budgetsitzungen, da kann jeder seine Ideen einbringen. Da kommt von der SPÖ aber rein gar nichts“, kritisiert er.

Ohne Stimmen der SPÖ und FPÖ wurde der Voranschlag, der laut Kosta ein „reiner Sparvoranschlag“ ist, mehrheitlich beschlossen. Dass in dem Zahlenwerk laut SPÖ-Kritik „nichts drinnensteht“, gibt Kosta sogar zu. „Wir haben keine Projekte hineingenommen. Wir haben Projekte im Kopf, aber noch keine Zahlen dafür“, sagt der ÖVP-Parteiobmann. Sobald man Kosten wisse, könne man diese ja in einem Nachtragsvoranschlag berücksichtigen.

Auch bei der Aufschließungsabgabe, die von 450 auf 550 Euro erhöht wurde, prallten die Fronten aufeinander. „Die Gebühr wurde zehn Jahre nicht erhöht und wir haben den Auftrag der Gemeindeaufsicht, das zu tun“, begründete Bürgermeister Rudolf Divinzenz die Anhebung um 100 Euro. Weder die SPÖ, die einen Antrag auf Erhöhung auf 480 Euro gestellt hatte, noch FPÖ-Mandatar Hans Schlögelhofer stimmten dieser zu.

Dass Gemeindebürger bei Errichtung einer PV- oder Solaranlage um einen Baukostenzuschuss ansuchen können, hatten heuer elf Bauwerber genutzt. Diese Förderung lässt man nun – gegen den Willen von SPÖ und FPÖ – auslaufen. „Das wird schon vom Bund gefördert und es soll keine Doppelförderung geben“, erklärt Roman Kosta den Grund dafür. Im nächsten Jahr wolle man aber mit neuen Förderungen starten.