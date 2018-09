Am 1. Oktober 1983 eröffnete Fritz Hagenhuber seine Ordination in St. Pantaleon-Erla. Am 1. Oktober 2018, also genau 35 Jahre später, wird der Gemeindearzt seinen wohlverdienten Ruhestand antreten.

„Nahtloser Übergang der ärztlichen Versorgung gewährleistet“

Das Problem anderer Gemeinden, keine Interessenten für die Kassenpraxis des Allgemeinmediziners zu finden, hatte man in St. Pantaleon zum Glück nicht. „Wir sind sehr froh, dass wir eine Nachfolgerin haben und eine erfahrene Ärztin für die Betreuung unserer Patienten gewinnen konnten. Dadurch ist ab 4. Oktober ein nahtloser Übergang der ärztlichen Versorgung in unserer Gemeinde gewährleistet“, erklärt Bürgermeister Rudolf Divinzenz.

Edith Ahrer, die in der Nachbargemeinde Ennsdorf wohnt, ist ausgebildete Notärztin und arbeitet seit 20 Jahren im Kepler Universitätsklinikum in Linz an der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin – derzeit Schwerpunkt Notfallmedizin und Schmerztherapie – und wird dort auch weiterhin als Notärztin tätig sein.

Zusätzlich sammelte die Ärztin bereits Praxis als Allgemeinmedizinerin durch Vertretungstätigkeiten in Rainbach im Mühlkreis, Strengberg und einigen anderen Gemeinden. Besonders am Herzen liegt der neuen Gemeindeärztin die Vorsorge-Medizin.

Die Praxis in der Ringstraße 8 wird ab 4. Oktober montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 7.30 bis 12 Uhr und an Donnerstagen zusätzlich noch von 17 bis 20 Uhr geöffnet sein. Mit Erika Offenthaler wird die bewährte Sprechstundenhilfe auch weiterhin zur Verfügung stehen. Eine Ordinationshilfe für 15 bis 20 Stunden wird aber noch gesucht.