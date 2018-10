Dass Wasser ein kostbarer Schatz ist, weiß man in den Fachschulen Erla spätestens seit dem April 2016. Damals wurden in Proben der eigenen Quelle Pestizidrückstände gefunden. Das nachgewiesene Desethylatrazin lag über dem Parameterwert der österreichischen Trinkwasser-Verordnung, aber deutlich unter dem gesundheitlich begründeten Richtwert der WHO. Aus diesem Grund bekamen die Marienschwestern von Karmel eine dreijährige Sondergenehmigung für die Verwendung ihres Wassers zugesprochen.

Pestizide stammen aus der Landwirtschaft

Zurückzuführen sind die Pestizide im Wasser auf die landwirtschaftliche Nutzung in der Umgebung. „Alle Brunnen rund um unsere Schule sind schon gesperrt und wir dürfen uns nicht erwarten, dass die Werte in den nächsten Jahren unter die geforderten Werte kommen“, weiß Schwester Rosa Wieser um die lange Abbauzeit der Schadstoffe. Trotzdem will man um die Verwendung der eigenen Quelle über April 2019 hinaus kämpfen. „Für mich wäre es schlimm, wenn wir das kostbare Wasser den Bach runterlaufen lassen müssten und uns das Wasser kilometerweit herholen müssten. Dazu könnte ich nur schwer Ja sagen“, erklärt die Hausoberin.

Vor allem auch deshalb, weil man in Eigeninitiative eine Lösung für das Trinkwasser gefunden hat. Durch Zufall stießen die Marienschwestern auf Geräte, die das Wasser mithilfe einer Membrantechnologie filtern. „Wir haben uns zuerst ein kleines Gerät gekauft. Die Untersuchung des Wassers hat dann ergeben, dass die Pestizide weg sind, die Nitrate niedriger sind und auch der Kalk verschwunden ist“, erinnert sich Schwester Rosa.

Um den 160 Schülern, von denen 70 im Internat wohnen, sauberes und völlig unbedenkliches Wasser anbieten zu können, wurden insgesamt drei Geräte angekauft. Dafür nahm die Privatschule Anschaffungskosten von mehreren tausend Euro pro Gerät in Kauf. Pro Jahr müssen zusätzlich weitere 1.500 bis 2.000 Euro investiert werden. „Das ist uns der Wert unseres Wassers aber wert“, betont Schwester Rosa.

Je näher nun aber der April 2019 und somit das Ende der Sondergenehmigung rückt, umso größer wird die Sorge der Marienschwestern, dass alle Bemühungen umsonst gewesen sein könnten und sie an die Wasserleitung der Gemeinde anschließen müssen, weil das gesamte Wasser – also auch jenes für Dusche, Schwimmbad oder Klospülung – bei der Messung frei von Pestizidbelastung sein müsse.

Die Situation ist nicht ausweglos

Eine Sorge, die unbegründet sein könnte, denn dass das Quellwasser als Nutzwasser für Dusche oder WC verwendet werden dürfe, sei nicht ausgeschlossen, bestätigt Elisabeth Kapral, Leiterin der Abteilung Sanitäts- und Krankenanstaltenrecht beim Amt der niederösterreichischen Landesregierung. „Wenn das Trinkwasser gesichert ist und es zwei verschiedene Wasserkreisläufe gibt, dann sollte es kein Problem geben“, erklärt Kapral. Natürlich habe man als Behörde die Verantwortung, aber man werde über niemanden drüberfahren. „Wir schauen uns jeden Fall mit Augenmaß an“, verspricht Kapral.