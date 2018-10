Das Erbe des Römischen Reichs in Oberösterreich wird mit der OÖ Landesausstellung „Die Rückkehr der Legion“ in Enns noch bis 4. November vor den Vorhang geholt. Währenddessen schlummert wenige Kilometer östlich im niederösterreichischen Ortsteil Stein (Gemeinde St. Pantaleon-Erla) ein Römerschatz der besonderen Art im Feldboden.

„Es war in der Bevölkerung und in der Sondengängerszene schon immer bekannt, dass es an dieser Stelle Funde gibt. Auch die Landwirte, denen die Felder gehören, mussten da und dort sogar den Pflug anheben, weil Granitfelsen – vermutlich von Römerbauten – im Weg waren. Man hat geglaubt, dass die Funde in Zusammenhang mit dem Römerlager in Albing stehen, das ja nicht weit entfernt lag“, erzählt Josef Reisinger (40), Gastwirt und Historiker aus Erla.

Nach den einschlägigen Entdeckungen am Luftbild wurde im Oktober 2017 bereits eines der beiden Felder geophysikalisch untersucht. Foto: Land OÖ | Land OÖ

Genaueres habe man nie gewusst und die Funde fanden auch in der wissenschaftlichen Forschung kaum Beachtung, zumal bereits im Jahr 1910 der k.k. Archäologe Maximilian von Goller-Mildensee das Gebiet untersucht hatte und den Funden nur wenig Bedeutung beimaß.

Josef Reisinger, hauptberuflich Wirt, hat neben Sozialwirtschaft auch ein Studium der Geschichte und der Alten Geschichte absolviert und gilt als Römer-Experte in der Region. „Ich forsche schon immer im Gebiet und kenne auch die Funde privater Sammler. So gibt es vom Fundort in Stein eine großartige Münzkurve mit römischen Münzen des 1. und 2. Jahrhunderts“, führt Reisinger aus.

Im Zuge der Landesausstellung in Enns hat er gemeinsam mit dem Chefarchäologen im OÖ Landesmuseum, Stefan Traxler, neue Forschungen angestellt. Dabei machte er während seiner privaten Forschungsarbeiten über die Legio II Italica im Juli des Vorjahres in Stein eine großartige Entdeckung.

Mit einer Drohne wurde im Vorjahr dieses Bild aufgenommen. Durch die Trockenheit kamen die Strukturen der Römersiedlung (l.) sowie die Straßenkreuzung (gelb) klar ans Tageslicht. Rechts (rot) sind die Mauern und der Turm des Kastells zu erkennen. Foto: Land OÖ | Land OÖ

„Durch die Trockenheit traten Strukturen an die Oberfläche, die bisher noch nie auf diese Weise sichtbar waren. Wir haben spontan eine Drohne eingesetzt und Luftbilder vom Areal gemacht, da konnte man erst das ganze Ausmaß erkennen“, berichtet Reisinger.

Er zeigte Stefan Traxler die Aufnahmen. „Der meinte: ‚Sehr interessant, aber auch das Feld gegenüber ist sehr interessant.‘“, erzählt Josef Reisinger über den Startschuss für genaue wissenschaftliche Forschungsarbeiten am Gelände.

Die Sensation war perfekt, denn auf den Flugbildern sind östlich der heutigen Straße nach Stein Teile eines Römischen Militärlagers erkennbar. Dabei zeichnen sich ein Eck- und ein Mauerzwischenturm ab. „Es dürfte sich dabei um ein Kohortenkastell handeln, in denen Hilfstrupps von bis zu 1.000 Mann untergebracht waren“, informiert der Historiker.

Das Lager war zum Aisttal ausgerichtet, von wo Gefahr durch die Markomannen drohte. „Es sind nur noch Teile des Lagers erhalten. Das Gelände fällt hier stark ab, alles andere wurde wahrscheinlich von Hochwassern weggeschwemmt“, erklärt der Römerexperte.

„Fundreichtum deutet auf Zerstörung hin“

Doch dem nicht genug. Westlich der Straße, also gegenüber des Lagers, sind im Feld deutliche Spuren einer römischen Straße mit Kreuzung erkennbar, zudem zeigen sich rechteckige Grundrisse von Gebäuden. Diese entsprechen klar dem Typ des Streifenhauses, welche typisch für römische Dörfer in den Nordwestprovinzen des Imperiums Romanum sind. „Es dürfte sich dabei um eine große Zivilsiedlung handeln, die vermutlich um 164 n. Chr. zerstört wurde. Darauf deutet zumindest der große Fundreichtum hin“, erläutert Josef Reisinger.

In Absprache mit dem Grundeigentümer wurde im Oktober des Vorjahres im Bereich des Kastells und weiter Richtung St. Pantaleon eine geophysikalische Prospektion durchgeführt. In Kooperation mit dem Verein ArchaeoPublica, dem Land NÖ und der Universität Innsbruck wurde das Erdreich mit Einsatz von Bodenradar und Geomagnetik untersucht. Die Ergebnisse unterstrichen die bisherigen Vermutungen.

„Das Steiner Kastell dürfte älter sein als das Ennser Lager. Und es handelt sich dabei um das einzig bekannte Römerkastell am Donaulimes, das nicht durch moderne Siedlungen beeinträchtigt ist“, informiert Reisinger. Eine geomagnetische Untersuchung der angrenzenden Siedlung sei noch ausständig.

Warum der Sensationsfund ein Jahr lang vor der Öffentlichkeit zurückgehalten wurde, habe natürlich einen Grund. „Wir wollten zuerst die Landesausstellung gut anlaufen lassen. Im Landesausstellungskatalog ist aber bereits ein kurzer Forschungsbericht enthalten“, sagt Reisinger.

Nun sei die Zeit aber reif, betont der Historiker: „Durch die Dynamik der Landesausstellung haben wir Zugang zu zwei Sammlungen bekommen. Ziel wäre es, alle Funde zusammenzufügen, wissenschaftlich auszuarbeiten und zu publizieren“, erklärt Reisinger. Eine Grabung sei derzeit kein Thema, im kommenden Frühjahr sei eine öffentliche Präsentation angedacht.