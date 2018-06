Dreieinhalb Kilometer lang und fast zwölf Millionen Euro teuer. An diese beiden Zahlen knüpfen sich die Hoffnungen der Bürger von St. Pantaleon und Erla, in Zukunft von Hochwasserereignissen verschont zu bleiben. Der Startschuss zu diesem lang herbeigesehnten Donau-Hochwasserschutzprojekt fiel am vergangenen Freitag.

Und für den Spatenstich hatte man ein ganz spezielles Datum gewählt. „Heute ist ein besonderer Tag, ein historischer Tag. Vor genau fünf Jahren hat uns Anfang Juni das letzte große Hochwasser wieder schwer getroffen und viel Leid und Not mit sich gebracht. Das ist vielen noch in sehr leidvoller Erinnerung“, betonte Bürgermeister Rudolf Divinzenz (ÖVP) in seiner Begrüßungsrede.

„So lange geplant wurde an einem Projekt selten. Es geht zurück auf eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2003.“Projektplaner Reinhard Schulz über die ungewöhnlich lange Vorlaufzeit des Projekts

Thema war ein Hochwasserschutz für die Gemeinde schon lange. Die Umsetzung spießte sich aber am Veto einiger Grundbesitzer. „Ich bin seit 37 Jahren in diesem Beruf, aber so lange geplant wurde an einem Projekt selten. Es geht zurück auf eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2003“, erklärte Planer Reinhard Schulz, der das Projekt im Rahmen der Spatenstichfeier ein wenig erläuterte.

Das Millionenprojekt umfasst, so Schulz, zwei Schutzbereiche. Zum einen jenen in St. Pantaleon, wo ein 1.200 Meter langer Damm errichtet wird, zum anderen jenen in Erla, wo ein 930 Meter langer Damm entstehen wird. Baubeginn ist im Juni. „Da werden aber noch nicht die großen Bagger auffahren. Mit den Hauptbaumaßnahmen starten wir ab August“, verkündete Schulz. Fertiggestellt sein soll der Damm bereits im Herbst des nächsten Jahres.

Der Dank von Bürgermeister Rudolf Divinzenz richtete sich vor allem an die Vertreter des Landes und des Bundes. „Alleine könnten wir so ein Projekt nicht stemmen. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Wir sind auf die finanzielle Unterstützung angewiesen, sonst würden wir hier übrigbleiben“, erwähnte der Ortschef.

Dass der Hochwasserschutz in Niederösterreich eine wichtige Rolle spiele, bestätigte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. So seien seit dem Jahr 2002 insgesamt 537 Hochwasserschutzprojekte umgesetzt und 300 Gemeinden sicher gemacht worden.