22.02.2022 - ein schönes Datum für die Hochzeit

Am besonderen Datum „22.02.2022“ hat sich in St. Peter nur ein einziges Paar entschieden, zu heiraten. Dieses Paar, das an diesem Tag seine Hochzeit im Schloss St. Peter geplant hat, sind Manuel und Jessica Buchebner. Das Paar erzählt der NÖN, wie sie sich kennengelernt haben, warum sie sich für dieses Datum entschieden haben und was ihre Beziehung einzigartig macht.

NÖN: Seid wann seid ihr ein Paar und wie habt ihr euch kennengelernt?

Jessica Pitner (mittlerweile Jessica Buchebner): Ich wurde von Manuel auf Facebook angeschrieben. Unsere Eltern waren früher sehr gut befreundet. Durch den Umzug meiner Mutter haben sich die Wege getrennt, als wir noch klein waren. Manuel hat mich dann 2013 auf Facebook ausfindig gemacht, da er erneut Kontakt mit mir aufbauen wollte. Es folgten mehrere Treffen und Unternehmungen und noch im Jahre 2013 wurden wir ein Paar.

Wie sieht euer Zusammenleben aus und was sind eure Hobbies?

Buchebner : Wir sind nach knapp zwei Monaten in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen. Mittlerweile wohnen wir mit unserem Sohn in einer Wohnung in St. Peter/Au mit unserem drei Jahre und acht Monate alten Sohn.

Wie war der Heiratsantrag?

Buchebner : Manuel holte mich an meinem Geburtstag nach meiner Arbeit ab. Zuhause musste ich noch ein bisschen warten, bis ich unsere Wohnung betreten durfte. Ich wurde dann von unserem Sohn mit einem T-Shirt überrascht, auf dem geschrieben stand: „Willst du meinen Papa heiraten?“ Gleichzeitig ging Manuel auf die Knie und hat mich nochmals gefragt mit einem wunderschönen Verlobungsring.

Wie war die Planung der Hochzeit?

Buchebner : Die gesamte Planung war aufregend und spannend. Ich habe die Hochzeitsfeier komplett alleine geplant und hatte somit freie Hand bei der Gestaltung.

Habt ihr während der Hochzeitsplanung Termine wegen der Pandemie abändern müssen?

Buchebner : Die standesamtliche Trauung haben wir im kleinen Kreis der Familie gefeiert. Bei dieser Trauung waren nur 15 Personen anwesend und sie musste wegen der Pandemie nicht verschoben werden. Die große Hochzeitsfeier haben wir aber auf den Sommer verlegt. Durch das abgeänderte Datum der großen Hochzeitsfeier mussten auch alle anderen Termine angepasst werden und teilweise neue Dienstleister gebucht werden.

Warum habt ihr euch gerade für den 22.2.2022 entschieden?

Buchebner: Das war der Wunsch von Manuel, da er an diesem Tag auch seinen 30. Geburtstag feierte.

Was wünscht ihr euch für die Zukunft und was ist eurer Meinung nach wichtig, für eine gut funktionierende Partnerschaft?

Buchebner : Wir wollen vor allem eine erfolgreiche und glückliche Ehe führen und uns den Wunsch nach einem Eigenheim erfüllen. Wichtig sind sicher, Kommunikation und dem anderen zuhören, offen über Gefühle und Bedenken sprechen, und die Grundpfeiler einer guten Partnerschaft: Ehrlichkeit und Treue.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden