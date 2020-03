Mit afrikanischen Liedern und Tänzen stimmten rund 70 Kinder des Musikschwerpunkts der Volksschule St. Peter/Au am Donnerstagabend auf eine ganz besondere Benefizveranstaltung ein. Gemeinsam mit dem Elternverein sowie dem Lehrerinnenteam der Schule sammelten sie Spenden für den Verein „Omutima – Herz für Uganda“.

Die 21-jährige Weistracherin Lisa Jung hat den Verein mit Studienkollegen gegründet. Ihr Ziel: Kindern in Uganda Bildung zu ermöglichen. Denn dass Kinder in diesem afrikanischen Land nicht in die Schule gehen können, scheitert oft an ganz banalen Dingen, wie zum Beispiel das Fehlen von Schreibmaterial.

Stifte sammeln für den guten Zweck

Mithilfe von Spenden konnte sie bereits einige Projekte an Schulen in Uganda umsetzen. Ganz besonders stolz ist sie auf das erste Projekt, das vor etwa eineinhalb Jahren gestartet wurde.„Wir haben Stifte gesammelt und an Grundschulen in Uganda verteilt. Seitdem haben mehr Kinder als je zuvor die Schule weiterbesucht beziehungsweise beendet“, erzählte Lisa Jung den zahlreich erschienenen Besuchern des Vortrags. Mit ihrer Geschichte und der ihres Herzensprojekts berührte sie auch die Volksschüler aus St. Peter, die bereits im Vorfeld über das Land und die Lebensbedingungen von Kindern ihres Alters in einem Workshop erfahren hatten. „Die Kinder haben begonnen, Stifte zu sammeln und Plakate zu gestalten“, freute sich Direktorin Maria Kimmeswenger, eine Schachtel voller Schreibutensilien an Lisa Jung übergeben zu dürfen. „Es ist wirklich bemerkenswert, dass eine 21-Jährige und gleichaltrige Studienkollegen ein derartiges Hilfsprojekt auf die Beine stellen“, betonte die Schulleiterin.

Neben den Spenden kommt auch der Reinerlös aus dem Verkauf von Getränken und Snacks, die vom Elternverein angeboten wurden, dem „Omutima“ zugute. Denn Lisa Jung und ihr Team haben bereits ein neues Projekt in Planung. An einer Schule sollen erstmals sanitäre Anlagen errichtet werden und damit ein wenig Privatsphäre für die Kinder, die aktuell ihr „Badezimmer“ samt Latrinen im Freien vorfinden, geschaffen werden.

Lisa Jung war ob des großen Engagements der Volksschule St. Peter sehr berührt und dankte mit selbstgebackenen Keksen, die jeder Besucher mit nach Hause nehmen durfte. Zu Ostern wird sie mit ihrem Team nach Uganda reisen und dafür sorgen, dass die Hilfe auch wirklich dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird – bei den Kindern.