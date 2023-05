Bluatschink-Konzert mit Mitsing- und Mitklatschprogramm

Über dreißig Jahre auf Tour und im Gemüt doch jung geblieben präsentiert „Bluatschink“ sein allerneuestes Projekt „Affenstarke Lieder“. Organisiert wurde das Familienevent von St. Struwelpeter, dem Familienreferat der Gemeinde sowie dem Elternverein.

Das Tiroler Duo sorgte am Sonntagnachmittag in der Zeller-Halle für beste Laune bei Jung und Alt. Gut zwei Stunden lang singend, Gitarre spielend, Geschichten erzählend, swingend und scherzend. Von der allerersten Minute an war die ausverkaufte Halle auf gute Laune gebürstet. „Hahaha-hihi“, „Dann geht´s den Affen gut“, „Der Huberbauer“ oder „Der Hubschrau-Bär“ heißen die Lieder, in einem präzise durchchoreografierten Wohlfühlnachmittag für die ganze Familie. Das musikalische Gourmet-Menü aus Ohrwürmern und neuesten Songs animiert zum Mitsingen, Mitklatschen, Mitmachen und Mitlachen.

Neben Themen aus der Lebenswelt der Kinder, mit frechem Charme vorgetragen, begeistern das virtuose und spaßige Spiel mit der kindlichen Fantasie – etwa mit der Figur des Ritters Rüdigers. Es gibt aber auch pointierte Ansagen zu Umwelt und Artenschutz. Getragen wird die mit viel Begeisterung und Applaus angenommene Produktion von den strahlenden Kinderaugen. Ein unterhaltsames, mit viel Humor und Verständnis für die Jüngsten der Gesellschaft gewürztes Programm. Kluge Unterhaltung.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.