Eine kurz vor dem Aufspringen stehende Pfingstrosenblüte steht im Zentrum und überrascht mit kraftvollen Grüntönen. Schneeweiße Lilien vor dunklem Hintergrund oder in Rosa, Lila und Violett getauchte Akeleien vor blassblauen Himmel. Die Gemälde von Josef Kern, die derzeit in der aufgefrischten Cafégalerie in der am Montag eröffneten Sommerausstellung gezeigt werden, erscheinen als Naturidylle. Doch sie haben auch etwas Verwegenes. Die Blüten sind fragil, sie schimmern im Schatten. Ein großer Blütenkopf scheint abzubrechen, spätestens beim nächsten Windstoß wird sie knicken. Es ist die Wildheit der Natur, die sich hier der Idylle entgegensetzt.

Josef Kern zählte in den 1980er-Jahren zu den „Neuen Wilden“, wandelte sich aber in still und romantisch. Der in der Steiermark geborene Künstler lebt heute im Weinviertel. Blumenfelder und Weingärten liegen demnach in seiner Nähe. Hier nimmt er auch seine Inspiration. Er erschafft Licht durch die frischen Farben und gibt seinen Motiven eine besondere Kraft. Ob in Moosgrün oder Schneeweiß, in Violett oder Dunkelblau – Hell und Dunkel werden ohne Schatten oder erkennbare Leuchtquelle erzeugt. „Nach der Lockdown-Phase wollen wir Bilder zeigen, die Farbe haben und Freude versprühen“, sagt Jochen Beranek. Daher heißt die Ausstellung „In Sicht“, weil wieder Kunst in Sicht ist.