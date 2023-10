Gesundheitsmesse: Alles drehte sich ums Wohlbefinden

Die Gesunde Gemeinde St. Peter/Au wurde als demenzkompetente Gemeinde zertifziert. Gesundheitsgemeinderätin Ingrid Kaubeck, Gemeinderat Manfred Pferzinger, Stefanie Auinger und Bürgermeister Johannes Heuras mit der Urkunde. Foto: NÖN Amstetten, Sabine Hummer

Das ganze Schloss wurde am Samstag in eine Gesundheits- und Wohlfühlzone verwandelt – der Gesundheitsausschuss der Marktgemeinde St. Peter/Au rund um Leiterin Ingrid Kaubeck hatte zur Gesundheitsmesse „Gesund & Vital“ eingeladen. Fachvorträge, Workshops, zahlreiche Aussteller und ein umfangreiches Rahmenprogramm lockten viele Interessierte an. Schon im Eingangsbereich wurden die Besucher von „Pepper“, dem Roboter der HTL Waidhofen/Ybbs, begrüßt. Im Innenhof konnten regionale Schmankerl beim BAUERNmarkt erworben werden, während die kleinen Gäste sich beim Bouncer der Sportunion, beim Apfelsaft-Pressen und Butter-Stampfen oder aber beim Bewegungsparcours des Reitclubs Rosihof austoben konnten. Die Landjugend St. Peter/Au und Gebietsbäuerin Karin Kronschacher verköstigten die Gäste im Schlossrestaurant mit köstlichen und gesunden Gerichten.