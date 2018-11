Heuer feiert das St. Peterer Paradeunternehmen möbelpolt seinen 90. Geburtstag. Das Freudenjahr wurde nun durch den überraschenden Tod des Senior-Chefs Alois Polt (85) überschattet, der die einst kleine Tischlerei zu einem der größten mittelständischen Einrichtungshäuser Österreichs aufgebaut hatte.

Bereits als junger Bursch arbeitete Alois Polt in der Tischlerei seines Vaters mit. Nach seiner Ausbildung an der Bundesfachschule für Holzverarbeitung in Hallstatt legte er 1951 als einer der Jüngsten seiner Zeit die Meisterprüfung ab und übernahm als ältester Sohn den Betrieb, den er mithilfe seiner Frau Marianne um den Möbelhandel erweiterte.

1974 wurde das neue Firmenareal an der Bundesstraße 122 feierlich eröffnet und damit ein Meilenstein für das aufstrebende Familienunternehmen gelegt, das seit 1999 vom jüngsten Sohn Andreas Polt geführt wird.

Sein Herz schlug auch immer ganz stark für den Fußball. Als Spieler – er war begeisterter Mittelfeldspieler und Torwart – und später als Obmann und langjähriger Präsident hat Alois Polt den Fußballverein UFC möbelpolt St. Peter/Au viele Jahrzehnte geprägt und mitgestaltet. Seit 1975 ist das Unternehmen zudem Hauptsponsor des Fußballclubs. Spieler und Funktionäre, die am Freitag den letzten Weg ihres Ehrenpräsidenten begleiteten, dankten Alois Polt für sein großes Engagement für den Verein.

Bürgermeister Johannes Heuras holte in seinem ehrenden Nachruf die Vaterfigur des Alois Polt vor den Vorhang. Ihm sei es immer wichtig gewesen, die Firma als Familienunternehmen zu führen. Aber nicht nur seine eigenen Kinder, die ja wichtige Stützen des Betriebs sind, sondern auch alle anderen Mitarbeiter hätten immer zur Großfamilie Polt gezählt.

Dieser Zusammenhalt habe viel zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Eine ähnliche Philosophie habe er auch als Vereinsvater des UFC verfolgt, dankte der Bürgermeister dem Verstorbenen für dessen Wirken in der Gemeinde.