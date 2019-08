Über 850 Kinder und Jugendliche haben in den vergangen Monaten in den Angeboten der Kreativakademie Niederösterreich ihre kreativen Talente entfaltet und bei Vernissagen oder Aufführungen ihr Potenzial unter Beweis gestellt.

Mit den Teilnahmebestätigungen in der Tasche verabschiedeten sich die Absolventen in die Ferien, um Energie und Inspiration zu tanken. In der Fotoakademie in St. Peter in der Au widmete man sich mit viel Leidenschaft dem kreativen Schaffen. Man hantelte sich von einem Thema zum anderen. Uschi Wolf begeisterte die jungen Meister mit digitaler Bildbearbeitung und legte besonders Wert auf die Präsentation. Gemäß ihrem Motto „eine Ausstellung mit Aussage“ zu erarbeiten präsentierte sich die Ausstellung am Ende des Jahres.

„Da bekam man einen wunderbaren Einblick in das fotografische Schaffen der Kinder und Jugendlichen und sie zeigten in ihren Werken auch, was ihnen am Herzen liegt“, lobt Leopold Kogler, Konsulent der Kreativakademien NÖ.