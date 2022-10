Mammutprojekt "NÖMS Ramingtal" ist abgeschlossen

Vollbild

Die Vertreter der Länder Nieder- und Oberösterreich, der Gemeinden St. Peter/Au, Behamberg, Weistrach, St. Ulrich und Maria Neustift sowie der Schulgemeinde waren bei der Neueröffnung der NÖMS Ramingtal am vergangenen Freitag sichtlich erleichtert, dass das 4,7 Millionen Euro teure Mammutprojekt nun abgeschlossen ist. Der Festakt und der Tag der Offenen Tür stießen auch bei der Bevölkerung auf großes Interesse. Die Schülerinnen und Schüler der unverbindlichen Übung „Darstellendes Spiel“ zeigten in Sketches, wie sich die eineinhalbjährigen Umbauarbeiten auf den Unterricht und den Alltag in der Schule auswirkten. Bildungsdirektor Johann Heuras und Direktorin Margareta Hölzl bedankten sich bei Peter Hofer, dem Obmann der Schulgemeinde, für seinen unermüdlichen Einsatz für die NÖMS Ramingtal. Die Schülerinnen und Schüler sorgten auch für die musikalische Umrahmung des Festakts. Unterstützt von Lehrer Lukas Kloibhofer an der Gitarre gaben sie zum Abschluss den Song „Wake me up when September ends“ zum Besten.

