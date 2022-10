Mittelschule Ramingtal lädt zum Eröffnungsfest

Zwei Jahre lang wurde das Schulhaus im Ramingtal zu einem modernen Schulzentrum umgebaut. „Es war ein Mammutprojekt. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft“, sagt Peter Hofer, Obmann der Schulgemeinde, die aus den Gemeinden St. Peter/Au, Behamberg und Weistrach sowie die oberösterreichischen Gemeinden St. Ulrich und Maria Neustift besteht.

Das Großprojekt wurde mit finanzieller Beteiligung der fünf Schulgemeinden und den Ländern Niederösterreich und Oberösterreich gestemmt. Die Gesamtkosten liegen bei rund 4,7 Millionen Euro. „Ich danke dem gesamten Team, allen voran der Direktorin, dem Schulwart Andreas Ritt und Planer Peter Edermayr sowie den Kollegen des Schulausschusses für die gute Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt den Bürgermeistern, die immer ein offenes Ohr für uns hatten und einen Weg gefunden haben, die finanziellen Mittel bereit zu stellen. Wie es bei einem alten Haus so ist, taten sich einige Baustellen auf, die im Vorfeld nicht kalkuliert waren“, sagt Hofer. Seit dem Spatenstich 2020 ist viel passiert: Innen und außen wurde das Schulhaus aus den 1970er-Jahren generalsaniert. Das Augenmerk in der ersten Bauphase galt der thermischen Sanierung mit neuen Fenstern, Türen, Vollwärmeschutz und letztendlich auch einem neuen Dach mit Photovoltaikanlage. In den Sommerferien 2020 ging es schrittweise an die Modernisierung der Innenräume, Klassen und Sanitärbereiche.

Schließlich wurde auch noch der alte Turnsaal in eine moderne Sportstätte verwandelt. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freut sich das Schulteam rund um Direktorin Margareta Hölzl und lädt, fast genau 44 Jahre nach der Eröffnung der Schule am 18. Oktober 1978, am Freitag zum Eröffnungsfest. Gestartet wird um 11 Uhr, nach dem Festakt können sich alle Gäste beim „Tag der offenen Tür“ ein Bild machen.

