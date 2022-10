ÖKB-Fahne in neuem Glanz

Die Generalversammlung des ÖKB St. Peter/Au am Sonntag der Vorwoche war ein Freudentag für die Kameradinnen und Kameraden rund um Obfrau Rosemarie Hörndler. Denn erstmals seit vielen Jahren konnte die 115 Jahre alte Vereinsfahne in ihrer vollen Pracht präsentiert werden.

In mühevoller Arbeit war die Fahne, die noch aus der Kaiserzeit stammt, restauriert worden. „Im Jahr 1906 wurde unsere Fahne erstmals geweiht, als Fahnenpatin fungierte die Kaisertochter Erzherzogin Marie Valerie, Gattin des Erzherzogs Franz Salvator“, informiert die Obfrau. Trotz der hohen Restaurierungskosten von 12.000 Euro hat sich der Verein dazu entschieden, die Fahne aufgrund ihres historischen Werts zu restaurieren und nicht zu erneuern. Mit einem Förderbeitrag in der Höhe von 2000 Euro beteiligte sich die Marktgemeinde an den Kosten.

„Die Fahne hat eine lange Tradition. Der ÖKB St. Peter/Au hat sich vielfach in der Gemeinde eingebracht – man denke nur an die Sanierung und Versetzung der Schillerkapelle vor einigen Jahren. Deshalb hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Restaurierung zu subventionieren, um die Fahne in neuem Glanz erstrahlen zu lassen“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras. Das schöne Stück kann im Rahmen einer Einweihungsfeier am 23. April 2023 im Schloss von der Öffentlichkeit bewundert werden.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.