Pilotprojekt „Telenotarzt“ erfolgreich gestartet

Werbung

Eine ältere Dame wählt den Notruf, weil sie sich nicht wohlfühlt. Sekunden darauf erreicht das Rettungsteam des Roten Kreuzes St. Peter/Au die Alarmierung und macht sich auf den Weg.

Das Einsatzfahrzeug des Typs VW Crafter, ausgestattet mit umfangreichem Notfallequipment inklusive EKG-Monitor, trifft nur wenige Minuten später am Einsatzort ein. Nach einer Ersteinschätzung und dem Erheben der Vitalparameter beschließt Notfallsanitäter Mathias Kammerhofer, den Telenotarzt hinzuzuziehen, um so der betagten Dame einen Transport ins Krankenhaus eventuell ersparen zu können. Und tatsächlich: Per App werden dem diensthabenden Arzt Marco Leonardelli die erhobenen Werte, das EKG und die Krankengeschichte der Patientin übermittelt. In Abstimmung mit den Sanitätern und der Patientin, kann diese ihre verschriebenen Medikamente weiter einnehmen und so in häuslicher Pflege belassen werden.

Ein Paradebeispiel, das zeigt, wie auch der Rettungsdienst mit der Zeit geht. „Der Einsatz innovativer telemedizinischer Techniken stellt eine Verbesserung der präklinischen Notfallversorgung und einen effizienteren Einsatz von damit verbundenen Personal- und Sachressourcen in Aussicht“, sagt Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich. Der Telenotarzt ist allerdings nicht nur für derartige Situationen gerüstet, sondern für alle Fälle, in denen die Rettungsteams vor Ort schnellen, medizinischen Rat benötigen. Zum Beispiel sollen Notfallsanitäter zukünftig erweiterte medizinische Maßnahmen rasch und unkompliziert mit dem Telenotarzt abstimmen können. Ebenso kann so auch die Zeit bis zum Eintreffen des parallel alarmierten Notarzteinsatzfahrzeuges sinnvoll genutzt werden.

Rotes Kreuz St. Peter/Au ist Vorreiter im Bezirk

2020 installierte das Rote Kreuz NÖ unter der Leitung von Chefarzt Berndt Schreiner das Projekt „Telenotarzt“. „Gerade auch die Corona-Pandemie hat uns vielfach gezeigt, wie wichtig es ist, die bereits bestehenden innovativen Möglichkeiten zu nutzen, um Menschen bestmöglich versorgen zu können“, erklärt Schreiner. Über 50 reale Einsätze konnten niederösterreichweit bis dato mit Unterstützung des Telenotarztes absolviert werden. Sechs ehrenamtliche Telenotärzte und rund 170 Notfallsanitäter sind derzeit an neun Standorten mit dem Betrieb vertraut. Vier weitere Stützpunkte sollen zeitnah folgen.

Als erste Bezirksstelle im Bezirk Amstetten ist das Rote Kreuz St. Peter/Au seit Anfang August Teil des Pilotprojektes. Neben dem anfangs genannten Beispiel wurde vor kurzem bereits ein weiteres Mal auf die Telemedizin zurückgegriffen: So konnte einem Schüler mit gebrochenem Unterarm noch rascher geholfen werden.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.