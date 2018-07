Eine Schule, die blüht. So könnte die Neue Mittelschule St. Peter/Au- Ramingtal kurz bezeichnet werden. Mit 170 Schülern zählt die NMS zu den seltenen Häusern, die sich derzeit über steigende Schülerzahlen freuen dürfen. Und das, obwohl die NMS Ramingtal vor den Toren Steyrs liegt.

Auch Bürgermeister Johannes Heuras fand für die schülerreichste NMS in seiner Gemeinde im Rahmen der 40-Jahr-Feier lobende Worte: „Ich bin sehr stolz auf diese Schule, die NMS Ramingtal ist ein richtiges Aushängeschild.“

Elternvereinsobmann Andreas Seirlehner (links) übergab eine Unterschriftenliste für die Sanierung der Schule an Schulausschussobmann Peter Hofer. „Wir Eltern wollen für diesen Standort ein Zeichensetzen“, meinte der Vater. | Sabine Hummer

Leider gibt es an der Schule einen Wermutstropfen. Das Gebäude ist 40 Jahre alt und gehört dringend saniert. Damals war der Schulbau ein Vorzeige-Projekt, bisher ist die Generalsanierung jedoch genau an diesem Punkt gescheitert. Neben dem finanziellen Aspekt war auch die Erhaltenswürdigkeit des Schulstandorts lange Zeit ein Thema. Wie groß der Sanierungsbedarf ist und wie die Schule in der Region positioniert ist, machten Schüler, Lehrer und Elternverein bei der Feierstunde am Mittwoch deutlich.

Die alten Alufenster seien nicht mehr dicht und lassen Schüler und Lehrer in den Wintermonaten frieren, auch die Waschbeton-Fassade habe schon bessere Tage erlebt. Die Barrierefreiheit ist ebenfalls ein Thema.

„Ball liegt beim Land Oberösterreich“

„Die Schule lebt. Die Elternzufriedenheit ist immens groß, weshalb wir Eltern für diesen Schulstandort ein Zeichen setzten wollen, denn wir wollen unsere Kinder hier herschicken und sonst nirgendwo“, betonte Elternvereinsobmann Andreas Seirlehner und übergab eine Unterschriftenliste stellvertretend für alle anwesenden Politiker an Gemeinderat Peter Hofer, Obmann des Schulausschusses.

Rund 3,5 Millionen müssten von den fünf Schulgemeinden St. Peter/Au, Behamberg, Weistrach, St. Ulrich und Maria Neustift in den Standort investiert werden. Die Gemeinden haben ihre Bereitschaft für die Bereitstellung der Finanzmittel bekundet. Da sich die Schülerzahlen auf 58 Prozent Niederösterreicher und 42 Prozent Oberösterreicher aufteilen, hat auch das Land Niederösterreich bereits die Förderung von 60 Prozent der Kosten zugesagt.

„Der Ball liegt beim Land Oberösterreich, denn ohne die oberösterreichischen Fördermittel ist das Projekt kaum umsetzbar“, sagt Heuras. Seine Kollegin aus St. Ulrich, Annemarie Wolfsjäger, betont, dass derzeit die Förderbarkeit des Projekts auf oberösterreichischer Seite auf Beamtenweg diskutiert wird. Auch die zuständige Landesrätin, Christine Haberlander, sei von der Dringlichkeit der Sanierung in Kenntnis gesetzt.

Seitens der Schulgemeinschaft wird der Druck jedenfalls nicht nachlassen.