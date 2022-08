Dank und „Pfiati Gott“: Pfarrer Pater Jacobus Tisch verabschiedet

Werbung

Vor Kurzem wurde in St. Johann das traditionelle Pfarrfest gefeiert, wobei der Gottesdienst von der Jungschar, die erst kurz zuvor mit 40 Kindern und 16 Begleitern gesund vom Lager aus Hollenstein zurückgekehrt war, lebendig umrahmt wurde. Ein Lagerrückblick von Jana Huber beschrieb die Highlights und tollen Unternehmungen dieser Woche mit den Jungscharkindern.

Am Ende des Gottesdienstes wurde dem scheidenden Pfarrer Pater Jacobus Tisch zum silbernen Priesterjubiläum gratuliert und der Dank ausgesprochen, da der beliebte Seelsorger zudem mit Ende August seinen Dienst in Ybbsitz antreten wird. Der stellvertretende Pfarrgemeinderatsobmann Johann Lahmer betonte in seinen Worten dessen Geradlinigkeit, seine Verlässlichkeit sowie sein großartiges Engagement und betonte: „Besonders deine prägnanten, bildhaften Predigten und natürlich die Kirchenrenovierung sind für uns Johannser bleibende Erinnerungen!“

Als Andenken und zum Dank überreichte der Pfarrgemeinderat dem sichtlich ergriffenen Pater Jacobus einen handbemalten Mostkrug samt dazugehörigem Inhalt. Jubiläumstorte und ein Rückblick in Gedichtform von Verena Krieger durften nicht fehlen. Die Ministranten schenkten ihm als Zeichen der Dankbarkeit eine Rose.

Auch Bürgermeister Johannes Heuras, zahlreiche Pfarrmitglieder und die Vereine schlossen sich den Glückwünschen und Danksagungen an. Die Dorfmusik bot am Kirchenplatz einen musikalischen Abschiedsgruß, das vom Kirchenchor so schön dargebotene gesangliche „Pfiati Gott“ möge Pater Jacobus auf seinem weiteren Weg begleiten.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.