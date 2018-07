Die Musicalaufführungen der Volksschule wurden noch abgewartet, am Dienstag erfolgte schließlich der Startschuss für die groß angelegte Sanierung der Carl Zeller-Halle. „Wir führen die Generalsanierung in mehreren Etappen durch“, sagt Bürgermeister Johannes Heuras. Der erste Abschnitt – die Sanierung des Hallendaches und der Westfassade – wurde bereits unter seinem Amtsvorgänger Altbürgermeister Franz Bittner durchgeführt. Heuer ist Teil zwei dran: der Innenbereich der Sport- und Veranstaltungshalle.

Die Fenster werden ausgetauscht und vergrößert, dafür werden die Mauerecken abgetragen. Raffstores werden für die Beschattung montiert, Teppichverkleidungen werden abgerissen und durch eine neue, moderne Verkleidung ersetzt. Der Tribünenbereich wird durch neue Geländer gesichert. Die Beleuchtung sowie die Heizkörper werden ebenfalls komplett erneuert. Künftig sollen alle technischen Einrichtungen mittels einer zentralen Steuereinheit bedient werden können.

Eingangsbereich als nächste Etappe

Auch die Garderoben mit den Nassbereichen werden saniert und an heutige Standards angepasst. „Die Lüftung bleibt bestehen, allerdings werden die Auslässe optimiert“, informiert der Bürgermeister. Insgesamt werden rund 900.000 Euro in die Sanierung investiert, wobei Förderungen seitens des Bundes und des Schul- und Kindergartenfonds des Landes lukriert werden können. „Da die Halle auch von den Schulen frequentiert wird, werden sich auch die Schulgemeinden an den Kosten beteiligen“, sagt Heuras.

Als nächste Etappe stehen der Eingangsbereich sowie die Sanitäranlagen im Untergeschoss an. Das ist laut Bürgermeister Heuras allerdings noch Zukunftsmusik.