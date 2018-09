Mit einem großen Familienfest wurde am Samstag in St. Peter gefeiert.

Das Elternkindzentrum (EKiZ) in St. Peter/Au platzte am Samstag beinahe aus allen Nähten, und das hatte auch einen guten Grund: Die Familieneinrichtung feierte ihren 10. Geburtstag und auch die angrenzende Krabbelgruppe sowie der neue Kleinkindspielplatz wurden offiziell eröffnet.

„Damit ist ein richtiges Zentrum für das Kind, für die Familie entstanden“, dankte Bürgermeister Johannes Heuras dem engagierten Team und betonte: „Für uns als Familiengemeinde ist es ein Anspruch, möglichst perfekte Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Zahlreiche Ehrengäste ließen es sich nicht nehmen, dem Fest beizuwohnen, und so konnte Obfrau Martina Begicevic unter anderem Landesrätin Christiane Teischl-Hofmeister, Familienbundobfrau Doris Schmidl und ihr Team, Nationalrat Georg Strasser, Bildungsrat Johann Heuras, die Landtagsabgeordneten Michaela Hinterholzer und Anton Kasser sowie Bürgermeister Johannes Heuras mit dem Gemeinderat und zahlreiche Nachbarbürgermeister begrüßen.

"Es ist das Beste was man mit Geld machen kann"

Der EKiZ-Chor stimmte fröhliche Lieder an und mit einer kurzen Fotoschau konnten die vielen Gäste einen Einblick in die Arbeit der letzten zehn Jahre gewinnen oder aber in Erinnerungen schwelgen, ehe Obfrau Martina Begicevic die EKiZ-Leitung an Silvia Gruber-Schweinberger übergab.

Landesrätin Christiane Teischl-Hofmeister überreichte ein Vogelhäuschen für den neuen Garten und würdigte das große Engagement des EKiZ-Teams und der Gemeinde: „Es ist das Beste was man mit Geld machen kann, es in Einrichtungen für Kinder zu investieren.“

Nach dem Festakt wurde ein kunterbuntes Programm für große und kleine Kinder geboten. Von Ponyreiten, Kinderschminken, Malen, Basteln, Backen bis zu einer Mitmachlesung, Bewegungsspielen, Bobbycar-Führerschein, dem Kasperl und vielem mehr – die Kinder konnten aus dem Vollen schöpfen. Am Nachmittag spielte der Musikverein „Hits for kids“, ehe mit dem Luftballonstart ein wunderschönes Fest zu Ende ging.