Um für ihr neues Logo zu werben und zugleich auch einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und die Flut von Plastiksackerln einzudämmen, hat die Gemeinde neue Stofftragetaschen angeschafft.

„Wir stellen sie den Wirtschaftstreibenden zur Verfügung, die sie an ihre Kunden weitergeben können – gegen eine freiwillige Spende. Das Geld, das durch diese Aktion zusammenkommt, werden wir einer in Not geratenen Familie in St. Peter zur Verfügung stellen“, berichtet Bürgermeister Johann Heuras.

Insgesamt 2.000 Stofftaschen hat die Gemeinde angeschafft. Auf der einen Seite prangt eben das neue Gemeinde-Logo, auf der anderen wird für die St. Peter-Gutscheine geworben. Diese dienen ja dazu, die Kaufkraft im Ort zu halten.