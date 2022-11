Versuchter Mord? 25-Jähriger stieß 54-Jährigen auf Bahnhofsgleise

"Ich war im Schock und bin einfach weitergelaufen", schilderte der 25-jährige Angeklagte den Geschworenen im Landesgericht St. Pölten. Er soll versucht haben, einen 54-jährigen St. Valentiner umzubringen, indem er ihn auf die Gleise des Bahnhofs St. Peter in der Au stieß. Allerdings bekannte sich der junge Mann nicht schuldig zum versuchten Mord.

Laut dem 25-Jährigem stand er an dem Tag im Juni unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen und befand sich in einem emotionalen Tumult. Am Vormittag soll er sich mit Freunden gestritten haben, danach gab es angeblich eine unangenehme Situation mit seinem Großvater. Außerdem gab er an rund zehn Bier und auch insgesamt ein Gramm Crystal Meth konsumiert zu haben.

Als er am Heimweg am Bahnhof St. Peter seinem Frust laut Kund tat, kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem 54-jährigen Passanten, der ebenfalls alkoholisiert gewesen sein soll. Dieser soll den Angeklagten als Zigeuner beschimpft haben. Wegen dieser Aussage soll der 25-Jährige ihm ins Gesicht gespuckt haben, woraufhin der Mann ihn mit erhobenen Fäusten nachrannte. Auch sollen mehrmals wechselseitig die Worte "Ich bring dich um" gefallen sein.

"Das hat mich sehr an meinen Vater erinnert"

Der 25-Jährige aus Haag gab an, dass diese Situation emotional sehr aufwühlend für ihn gewesen sei. Sein Vater sei schwerer Alkoholiker gewesen und wäre oft betrunken heim gekommen und dabei aggressiv gegen den Angeklagten und seine Mutter aufgetreten. "Die gelben Augen und die Fahne, das hat mich sehr an meinen Vater erinnert", so der junge Mann. Laut einem psychiatrischem Gutachten war er allerdings zurechnungsfähig.

Nach einer kurzen Diskussion mit einem Freund des Angeklagten, der ihn mit dem Auto nachhause bringen wollte, begab sich der 25-Jährige vom Parkplatz zurück zum Bahnsteig. Dort übermannte ihn die Wut, er rannte auf den 54-Jährigen zu und gab ihm einen Stoß. Dabei soll er "Ich bring dich um" geschrieen haben. Vor Gericht erklärte er, dass er ihn nur umstoßen wollte. Er hätte keine Absichten gehabt sein Gegenüber auf die Gleise zu schubsen oder gar zu töten.

Während der Angeklagte flüchtete, wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam. Ein Ehepaar, das in der Nähe des Bahnhofs wohnte, bemerkte Geschrei. Dann sah die junge Mutter jemanden auf den Gleisen liegen und bat ihren Mann zu helfen.

Im letzten Moment gerettet

Nachdem seine Ehefrau ihn darauf aufmerksam machte, eilte der 31-Jährige zum Bahnhof, wo er weitere Zeugen alarmierte. In dem Moment kam eine Durchsage, dass ein Güterzug durch den Bahnhof fahren würde. Während zwei weitere Männer dem Opfer zu Hilfe eilten, versuchte der 31-Jährige den kommenden Zug erfolglos aufzuhalten.

Die Männer konnten das Opfer noch rechtzeitig auf den Bahnsteig heben. Nur 15 Sekunden danach fuhr der Güterzug durch den Bahnhof. Der 54-Jährige hätte die Gleise alleine nicht mehr verlassen können, da er Prellungen an Schulter und Arm und eine Rissquetschwunde am Kopf erlitten hatte. Die ganze Szene wurde durch die Überwachungskameras des Bahnhofs aufgezeichnet.

Vor Gericht bekannte sich der 25-Jährige nicht schuldig des versuchten Mordes, aber der Körperverletzung am Opfer. Die Geschworenen sahen es ähnlich und sprachen ihn der versuchten absichtlichen schweren Körperverletzung schuldig. Verurteilt wurde der junge Mann aus Haag zu sechs Jahren Haft. Auch wurden vier Monate aus einer Vorstrafe widerrufen. Weiters muss der Angeklagte seinem Opfer 1.500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

