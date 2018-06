Im Intervall von eineinhalb Minuten wird der Verkehr derzeit durch die Ampelanlage an der Ortseinfahrt durchgeschleust. Der Grund: Entlang der Bundesstraße im Bereich Spar wird derzeit nämlich am Anschluss des Rot-Kreuz-Hauses an das örtliche Kanalnetz gearbeitet.

Provisorische Zufahrt zum Nahversorger wird errichtet

Das Projekt ist eine logistische Herausforderung, denn gleich mehrere Faktoren mussten im Vorfeld auf der rund 80 bis 100 Meter langen Baustrecke berücksichtigt werden, wie Bürgermeister Johannes Heuras erklärt: „Es ist nicht einfach, denn wir befinden uns hier im Kreuzungsbereich zur Burgholzstraße mit der Rot-Kreuz-Ausfahrt, auch die Zufahrt zum Spar-Markt muss erhalten werden und an der Kreuzung befindet sich ein hochfrequentierter Fußgängerübergang.“

Damit die letzten 30 Meter bis zum neuen Rot-Kreuz-Areal gebaut werden können, wird eine provisorische Zufahrt zum Nahversorger errichtet. Eine zusätzliche Hürde hat sich im Laufe der Grabungsarbeiten durch die Firma Held&Francke ergeben. „Im Vorfeld wurden alle Einbauten erhoben, die sich unter der Bundesstraße befinden. Im Zuge des Aushubs ist man auf die Transeuropäische Lichtwellenleitung gestoßen, was vorher niemand gewusst hat und was natürlich nun besondere Vorsicht gebietet“, informiert Heuras.

Mit dem Projekt wird auch gleich ein Gehsteig vorbereitet. Rund eineinhalb bis zwei Wochen wird es bis zur Fertigstellung des Kanals noch andauern, dann wird auch die Ampelanlage wieder entfernt.