Großes Interesse bei Glasfasermesse

Der Glasfaserausbau schreitet in St. Peter/Au mit Riesenschritten voran. Aktuell werden die Hausanschlüsse im Markt errichtet – bis zum Sommer 2023 soll die Bauphase abgeschlossen sein, dann steht dem Breitband-Start in seiner ersten Ausbaustufe nichts mehr im Wege.

Zu einer gemeinsamen Glasfaser-Informations-Messe luden die Gemeinden St. Peter/Au und Seitenstetten in Kooperation mit der noeGIG am vergangenen Freitag in die Carl Zeller Halle nach St. Peter/Au. Neun der insgesamt 18 Internet-Anbieter präsentierten ihre Pakete, die vom einfachen Breitband-Anschluss bis zu zusätzlichen Angeboten mit Fernsehen und Mobilfunk reichen. Das Interesse war riesengroß – viele nutzten das umfangreiche Informations- und Beratungsangebot aus erster Hand. „Den richtigen Internet-Anbieter zu finden, ist in dieser Phase sehr wichtig. Ich freue mich, dass so viele Bürgerinnen und Bürger der Einladung gefolgt sind“, betont Hausherr Bürgermeister Johannes Heuras. Eine Übersicht aller potenziellen Anbieter ist unter Angabe der Postleitzahl auf der Website der Breitbandgenossenschaft noeGIG, www.noegig.at/anbieter, erhältlich.

