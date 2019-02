Altbürgermeister Hermann Seisenbacher ist am Dienstag, 5. Februar, im 90. Lebensjahr verstorben. „Er hat in den 12 Jahren als Bürgermeister sichtbare Spuren in St. Peter/Au hinterlassen. So wurden unter ihm etwa die Carl-Zeller-Halle und die Volksschule errichtet. Auch die Etablierung des Landespflegeheimes war etwas, worauf er selbst sehr stolz war, und was natürlich auch die Gemeinde nachhaltig aufgewertet und geprägt hat“, würdigt Bürgermeister Johannes Heuras die Verdienste des Verstorbenen.

Als der amtierende Ortschef zur Welt kam, war Seisenbacher schon Bürgermeister von St. Peter. „Dennoch kann ich mich auch selbst noch an sein Wirken erinnern. Insbesondere, da ich in ganz jungen Jahren bereits mit dem Musikverein beim Maibaumaufstellen alljährlich im Hause Seisenbacher eingeladen war. Damit hat er eine schöne Tradition begründet, die alle Bürgermeister seither auch so fortgeführt haben“, berichtet Heuras.

Langjährige und gewissenhafte Arbeit für Gemeinde

Seisenbacher ist bis zuletzt sehr am politischen Geschehen in seiner Heimatgemeinde interessiert gewesen und hat bei jeder sich bietenden Gelegenheit nachgefragt, was sich so tut. „Auch das ist ein Zeichen für die große Verbundenheit und Liebe zu St. Peter gewesen. Als Bürgermeister kann ich ihm stellvertretend für alle Bewohnerinnen und Bewohner von St. Peter nur aufrichtig danken für seine langjährige und gewissenhafte Arbeit für unsere Gemeinde. Mit dem Ehrenbürger Hermann Seisenbacher verliert unser Ort eine Persönlichkeit, die sich über Jahrzehnte für die Anliegen der Menschen in unserer Gesellschaft eingesetzt hat“, sagt Heuras.

Viele Menschen gaben Hermann Seisenbacher am Samstag das letzte Geleit. Den Nachruf auf den verstorbenen Altbürgermeister hielt NÖ Bildungsdirektor Johann Heuras, der ja in der Ära Seisenbacher als Vizebürgermeister tätig war.

Zuletzt lebte Seisenbacher im Seniorenheim. Seine Gattin Maria verstarb nur wenige Wochen vor ihm – am 27. Dezember 2018. Die Ehe war kinderlos geblieben.