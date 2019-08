Das US-amerikanische Kartenspiel UNO, das von einem Friseursalonbesitzer aus Milford entwickelt und 1971 zum ersten Mal aufgelegt wurde, erfreut sich bis dato weltweit größter Beliebtheit. Doch dass es vor neun Jahren sogar im wortwörtlichen Sinn abtauchen würde, hätte sich sein Erfinder Mister Robbins wohl nie gedacht.

Die Idee dazu hatten die Mannen des 2008 gegründeten Tauchsportvereins „St. Valentin taucht unter“. Sie zeigten sich nicht nur kreativ und einfallsreich bei der eigenen Vereinsnamensfindung, sondern auch bei ihren Aktivitäten. Obmann Alexander David Waidhofer, von Beruf Programmierer und seit zwölf Jahren begeisterter Taucher, hatte ein sogenanntes H 2 O-UNO-Kartenspiel aus Plastik zu Weihnachten 2009 geschenkt bekommen. Dieses wurde schon mehrmals beim Schnuppertauchen, das der Verein zweimal jährlich veranstaltet, verwendet.

privat Das Brett hat der Tauchsportverein selbst entwickelt. Für das Turnier hat es A2-Format, es gibt aber auch ein A5-Format zum Üben, das man beim Verein erwerben kann.

„Bei der ersten von uns veranstalteten Freibadvoreröffnung vor neun Jahren probierten wir erstmals die UNO-H 2 O-Karten unter Wasser aus“, berichtet der Obmann. „Danach spielten wir bei jeder Freibadaktivität eine Partie UNO im Sprungbecken. Bei einem Ostertauchurlaub im kroatischen Sveta Marina kam uns dann durch Zufall die Idee, das Ganze etwas publiker zu machen.“ So führte eins zum anderen und nach einiger Fachsimpelei fanden vor acht Jahren die ersten Unterwasser-UNO-Staatsmeisterschaften mit 33 Teilnehmern statt.

Bleibt eine Frage zu klären: Wie spielt man UNO im Wasser? Alexander David Waidhofer klärt auf: „Damit die Karten nicht von einer Strömung erfasst werden, sind vier lange Schrauben auf dem Tisch montiert, auf die die Spieler, die für die Teilnahme unbedingt den Tauchschein benötigen, die gelochten Karten auf eine eigens von uns konstruierte Metallplatte im A2-Format spießen. Quasi ein Stoß zum Abheben und einer zum Drauflegen.“ Es spielen immer drei oder vier Taucher an einem Tisch. Wer als erster drei Partien gewonnen hat, taucht als Sieger wieder auf.

Schleifer-Höderl Alexander David Waidhofer rief die Unterwasser-UNO-Staatsmeisterschaften ins Leben.

Doch wie verläuft der obligatorische UNO-Ruf, wenn der Spieler nur noch eine Karte hat? „Man hört ihn leise. Hauptsächlich sieht man es aber, weil der Taucher beim Rufen gleichzeitig den Atemregler aus dem Mund nimmt.“ Insgesamt sind die Spieler während einer Runde von zehn Minuten bis maximal eine Dreiviertelstunde unter Wasser. Beim Turnier gelten die allgemeingültigen UNO-Regeln. Drei Spiele sind notwendig, damit ein Taucher beim Unterwasser-UNO in die nächste Runde aufsteigt. Drei Runden sind somit zu überstehen, bis das große Finale im Freibad auf dem Programm steht. Einzig Verlierer der ersten Runde können sich in einer Hoffnungsrunde als „Lucky Loser“ in das Turnier zurückspielen.

Kommt es auch vor, dass geschummelt wird? „Ja, immer wieder! Aber wir sehen das nicht so eng. Zudem gibt´s Schiedsrichter, die ständig um die Spieler sind“, schmunzelt der Tauchsportvereinsobmann.

25 Teilnehmer bei den Staatsmeisterschaften

Heuer werden an die 25 Teilnehmer aus den Bezirken Amstetten und Linz-Land sowie aus Wien und der Steiermark um den Staatsmeistertitel spielen. Auf den Sieger sowie den Zweit- und Drittplatzierten warten Glaspokale und jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde. „Wir würden uns über viele Zuschauer freuen“, so Alexander David Waidhofer.

„Der Eintritt ist frei und anhand von Plexiglasplatten am Beckenrand kann man das Spiel super verfolgen. Wir freuen uns schon riesig und hoffen nur, dass das Wetter mitspielt. Den Meisterschaftsteilnehmern ist es eher egal, weil sie ohnehin im Nassen sind, aber die Zuseher haben es doch lieber, wenn die Sonne scheint. Wir alle wollen an diesem Tag Spaß haben und Alltag Alltag sein lassen!“