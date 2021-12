Akrobatikgruppe „TheFreaks“ scheiterte im Semifinale

Das Semifinale von „La France a un incroyable Talent“ stand für die Freaks unter keinem guten Stern. Als sich beim Auftritt dann einige Fehler einschlichen, war die logische Folge, dass das Finale außer Reichweite rückte. „Wir haben mitgemacht, damit wir möglichst weit kommen, aber wir haben gewusst, dass der Finaleinzug schwierig wird, weil das nicht unsere beste Show war“, fasst Headcoach O.C. Ono den Auftritt in Paris zusammen. Warum dieser nicht nach Wunsch verlief, hatte gleich mehrere Gründe.

Eigentlich hatte die Akrobatikgruppe nach der Party-Show in der ersten Runde für das Semifinale eine dramatische Show geplant und diese auch bereits geprobt. „Dann haben die Organisatoren aber den Wunsch geäußert, dass sie lieber eine fröhliche Show hätten. Wir sind darauf eingegangen, weil wir uns nicht von vornherein selbst rausschießen wollten“, war Ono über die Einmischung jedoch nicht glücklich. Auch „Footloose“ als Musiktitel wurde den Mostviertlern quasi ans Herz gelegt.

Somit arbeitete die Truppe auf Hochdruck, um kurzfristig noch ein neues Programm einzustudieren. Im letzten Training folgte dann aber die nächste Hiobsbotschaft, denn Ono verletzte sich an der linken Hand. Im Spital wurde ein Riss der Daumensehne diagnostiziert. Er konnte die Ärzte jedoch überreden, eine Operation hinauszuzögern und ihm statt eines Unterarmgipses nur einen Handgelenksgips zu verpassen, bei dem der Daumen geschützt ist.

Sehnenriss und Mittelohrentzündung

Bei einem Sondertraining am Tag vor dem Abflug nach Frankreich wurde dann getestet, ob das Programm trotz Verletzung machbar ist. Und eine weitere schlechte Nachricht blieb der Gruppe auch nicht erspart. „Einer der Burschen hat mir mitgeteilt, dass er eine Mittelohrentzündung hat und deshalb nicht fliegen darf. Daher mussten wir noch einmal umstellen“, schildert Ono. Damit aber noch nicht genug, denn bei den Proben vor Ort hatten die Organisatoren erneut Änderungswünsche, die aufgrund der enormen Kurzfristigkeit für Unmut bei den Freaks sorgten. „Auch bei einer minimalen Umstellung hängen bei uns fünf Leute dran. Jeder Fehler kann gravierende Folgen haben. Was wir tun, ist ja schon gefährlich, auch wenn es leicht ausschaut“, fehlte Ono dafür das Verständnis. Dass der Auftritt unter diesen Vorzeichen die Jury nicht hundertprozentig überzeugte, kam dann nicht wirklich überraschend.

Viel Zeit, dem verpassten Finale nachzutrauern, bleibt den Freaks ohnehin nicht, denn sie basteln bereits an der nächsten Show. Sofern es die Corona-Pandemie zulässt, steht Ende Jänner in London nämlich bereits der nächste große TV-Auftritt am Terminkalender. „Das wird eine ganz neue Show. Wir haben dafür noch drei Balletttänzerinnen und sechs Breakdancer dazu gecastet. Insgesamt werden 26 Leute auf der Bühne stehen“, erklärt Ono. Zudem hat man sich ein neues Show-Outfit in Amerika produzieren lassen. Mehr Details darf der St. Valentiner aus rechtlichen Gründen aber noch nicht verraten.