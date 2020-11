Damals nahm ein 34-jähriger Zugbegleiter in einem Zug von Steyr in Richtung Linz Lärm wahr. Auf der Videoüberwachung des Zuges bemerkte er, wie eine Gruppe Jugendlicher in einem Waggon Lärm verursachte und ein Mitglied dieser Gruppe eine Zigarette rauchte. Nachdem der Zugbegleiter diese Gruppe über Lautsprecher ersuchte, das Verhalten einzustellen, flüchtete der rauchende Jugendliche in Richtung Zugende und ging auf die Toilette.

Als der Zugbegleiter kurz vor der Toilette war, kam der Jugendliche heraus und attackierte den 34-Jährigen. Dabei schlug er den Zugbegleiter ins Gesicht und gegen den Hals, wodurch dieser unbestimmten Grades verletzt wurde. Der Bursche flüchtete im Bahnhof St. Valentin aus dem Zug. Der Zugbegleiter begab sich in ärztliche Behandlung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Aufgrund von Videomaterial und diverser Erhebungen durch Bedienstete der Polizeiinspektion St. Valentin konnte der Täter nun ausgeforscht werden. Der 16-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (OÖ) gab bei seiner Befragung an, sich zu dem Vorfall nicht äußern zu wollen. Er wird wegen Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.