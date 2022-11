Ausstellung: Bunte Acrylbilder und das Projekt „Herzensmensch“

Zwei Ausstellungen in einer sind im November in der Raiffeisenbank in St. Valentin zu bewundern. Zum Einen kann man ÖVP-Stadtrat Karl Bunzenberger von einer gänzlich neuen Seite kennenlernen. Dass er ein exzellenter Zeichner ist, wissen vermutlich nur die wenigsten. Das Projekt „Herzensmensch Persönlichkeiten“ macht dies deutlich.

Bereits in der Hauptschule entpuppte sich Bunzenberger als talentierter Zeichen- und Malkünstler. Am liebsten zeichnete er Porträts seiner Mitschüler und Personen aus dem privaten Bereich. Seine Schwarz-Weiß-Zeichnungen in Mischtechnik brachte er so gekonnt zu Papier, als wäre es eine Fotografie. Während einer 14-tägigen Corona-Quarantäne ließ der Unternehmer im Jahr 2020 sein schlummerndes Talent wieder aufleben. „Das Lieblingsmotiv war meine Tochter Magdalena und ich merkte bald, dass sich das Zeichnen eines Herzensmenschen emotionaler und schöner anfühlt als andere Motive“, schildert Bunzenberger die Entstehungsgeschichte des Projekts „Herzensmensch Persönlichkeiten“.

Die Bilder sollen besondere Menschen und deren Geschichte zeigen. Im Mittelpunkt steht hier das Porträt der diplomierten Entspannungs- und Achtsamkeitstrainerin Maria Leuth ner, die er vor zwei Jahren kennenlernte. Sie hatte mit einer schweren Krebsdiagnose zu kämpfen und die Ärzte gaben ihr nur noch wenige Monate zu leben. Deshalb rückte sie ihre Bedürfnisse und Wünsche in den Vordergrund und arbeitete mit verschiedenen Methoden, die sie in ihrer Ausbildung zur Entspannungstrainerin genießen konnte, intensiv an ihrer Persönlichkeitsentwicklung. „Maria zeichnet sich durch ihre besondere Ausstrahlung aus, begegnet Menschen offen, herzlich, gefühlsstark und warmherzig“, beschreibt Bunzenberger, warum er ihr ein mit Kohlestift gezeichnetes Porträt widmete.

Die zweite Künstlerin, die in der Raiffeisenbank St. Valentin ausstellt, ist Sonja Kleindeßner aus St. Peter/Au. Die in Maria Neustift aufgewachsene Hobbykünstlerin begann im Alter von 16 Jahren auf einer Mauer in Steyr sitzend mit dem Kohlestift zu malen. Später sattelte sie auf Aquarell um, um die Farbstimmungen besser in den Griff zu bekommen. Und letztlich griff sie zur Acrylfarbe, weil sie diese Technik leuchtender, stärker und auch teilweise aggressiver in der Ausstrahlung findet. Sonja Kleindeßners bevorzugte Motive sind der Mensch, die Architektur sowie Mode und Gesellschaft.

