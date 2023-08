St. Valentin Betrüger verlangten von 87-Jährigem 62.000 Euro Kaution für Tochter

Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Betrages händigte der 87-Jährige Mostviertler an die Betrüger aus. Foto: Erwin Wodicka

B islang unbekannte Täter läuteten am Montagnachmittag gegen 16 Uhr bei der Tür eines 87-Jährigen in St. Valentin. Sie gaben sich als Polizisten aus und redeten dem Mann ein, seine Tochter habe einen Unfall verschuldet und sei nun in Haft.

Damit sie freikomme, müsse der Vater eine Kaution von 62.000 Euro bezahlen. So viel Geld hatte das Opfer, das diese Geschichte als bare Münze nahm, nicht im Haus. Es übergab den Tätern aber immerhin einen fünfstelligen Eurobetrag in Bargeld. Damit machten sich die Betrüger davon. Die Tochter des Mannes hatte natürlich keinen Unfall, wie sich bald danach aufklärte. Der 87-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der echten Polizei. Die Chance das Geld wiederzusehen ist aber äußerst gering. Die Polizei warnt immer wieder ausdrücklich davor, angeblichen Beamten, die an der Haustür klingeln, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Dabei handle es sich immer um Betrüger.