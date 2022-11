Bürgerinitiative präsentierte Petition gegen Amazon-Verteilzentrum

Der Internetriese Amazon hat konkrete Pläne, sich in St. Valentin anzusiedeln und in Neu-Thurnsdorf ein Logistikzentrum zu errichten. Der Gemeinderat fasste Ende September den Beschluss, das Projekt weiterzuverfolgen. Das heißt aber noch nicht, dass das Projekt auch fix umgesetzt wird. Dennoch gründete Susanne Webersdorfer die Bürgerinitiative „Nein zum geplanten Amazon Verteilzentrum in St. Valentin“ und rief eine Online-Petition ins Leben. Diese wurde am Montagabend bei einer Informationsveranstaltung präsentiert.

Wer eine Veranstaltung rein mit Fakten über das Unternehmen, Fragen zum Projekt oder angeregte Diskussionen der rund hundert Besucher erwartet hatte, überlebte eine Überraschung. In der ersten halben Stunde dominierte nämlich die Musik. Monika Müksch trug Happy Chants und Mantras vor, bei denen auch Initiatorin Susanne Webersdorfer, die im Brotberuf Kindergärtnerin ist, zur Gitarre griff und die Besucher zum Mitsingen und Mitklatschen motivierte. Sie präsentierte auch das Lied „Nur gemeinsam können wir was bewegen“, das sie zur Causa Amazon selbst geschrieben hat. „Einer kann etwas tun, aber viele können etwas bewegen. Ohne euch geht gar nichts. Seid euch bewusst, gemeinsam sind wir stark“, bedankte sich Webersdorfer bei den Unterstützern der Bürgerinitiative.

Kritik

an

Bodenversiegelung, Verkehr und Bezahlung

Auch für die Vorstellung des Projekts schlug Webersdorfer einen für Informationsveranstaltungen eher unorthodoxen, weil sehr lustigen, Weg ein. „Ich weiß, ich bin etwas polemisch. Aber alles stützt sich auf Fakten, auch wenn es sich nicht so anhört“, erklärte sie. Kritisiert wurde vor allem die für das Projekt notwendige großflächige Bodenversiegelung. Das 5.200 Quadratmeter große Gebäude soll nämlich auf einem 53.000 Quadratmeter großen Grundstück gebaut werden, auf dem jetzt noch Kürbisse angebaut werden. „Das entspricht der Größe von sieben Fußballfeldern“, stellte Webersdorfer klar. Zudem sollen 105 Parkplätze für Mitarbeiter und ein Parkdeck mit Stellplätzen für 362 Lieferwagen errichtet werden.

Ein Dorn im Auge ist der Bürgerinitiative auch das erhöhte Verkehrsaufkommen. Bei der Auslieferung sei mit bis zu 400 Fahrzeugen täglich zu rechnen, eine Verkehrsüberlastung sei vor allem bei der Stöckler-Kreuzung in Ennsdorf und der Mauthausner Donaubrücke vorprogrammiert. „Für mich ist das Verkehrskonzept unvorstellbar“, betonte Webersdorfer. Auch so manche Unterführung in St. Valentin sei nämlich viel zu schmal.

Dass sich Amazon gerade in einer Gemeinde wie St. Valentin ansiedeln soll, die sich das Prädikat „plastikfrei“ auf die Fahnen heftet, ist für Webersdorfer ebenfalls nicht nachvollziehbar. „Amazon ist einer der größten Müllerzeuger weltweit“, gab sie zu bedenken, dass durch die Ansiedelung des Konzerns auch in der Klimabündnis-Gemeinde St. Valentin mehr Müll anfallen werde.

Kein gutes Haar ließ sie auch an den Arbeitsbedingungen im Unternehmen. „Was sind denn das für Arbeitsplätze, wo die Mitarbeiter 11,23 Euro brutto in der Stunde und 1.300 Euro netto im Monat verdienen?“, fragte sie. Diese Summen hat Webersdorfer nämlich schwarz auf weiß, denn um an diese Informationen zu kommen, meldete sie sich online als Lagermitarbeiterin in Großebersdorf an.

Im Kampf gegen die Amazon-Ansiedlung in St. Valentin hat die Initiatorin der Bürgerinitiative auch schon einen weiteren Termin fixiert. Am 11. November wird sie Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr ihre Bedenken gegen das Projekt verdeutlichen.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.