Bürgermeisterin Suchan-Mayr: „Investitionen, die gebraucht werden“

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Vorwoche beschlossen die Mandatare den Voranschlag für das Jahr 2022. Besonderer Schwerpunkt bei den Investitionen ist dabei einerseits der Zubau der Volksschule Langenhart plus ASO. Für dieses Projekt werden im Budget knapp 4 Millionen Euro veranschlagt. Beinahe auf die selbe Summe kommt das Veranstaltungszentrum inklusive Musikschule.

„Wir haben wieder einige Investitionen geplant, es sind doch einige Projekte vorgesehen. Die Zeiten werden nicht einfacher und auch das Geld wird nicht mehr werden. Daher ist es wichtig, dass wir sorgsam wirtschaften. Ich hoffe, dass alle diesen Voranschlag mittragen“, betonte Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ). Investitionsspielraum hat die Gemeinde vor allem dank der Einnahmen durch Kommunalsteuer und der Ertragsanteile. Bei der Kommunalsteuer rechnet man mit 7 Millionen Euro, bei den Ertragsanteilen mit 8 Millionen. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung geht man davon aus, dass diese im nächsten Jahr von 2.200 Euro auf 2.700 Euro ansteigt. 2010 lag die Pro-Kopf-Verschuldung allerdings bereits bei 2.972 Euro, führte Suchan-Mayr aus.

ÖVP-Stadtrat Andreas Pum erklärte, dass sich die Ertragsanteile und die Einnahmen durch die Wirtschaftsbetriebe mittlerweile verdoppelt hätten. Er übte Kritik, dass man trotz dieser Einnahmen nicht alle Projekte umsetzen könne. Die Ankündigung, Schulden abbauen zu wollen, habe sich in Luft aufgelöst. Auch die Sinnhaftigkeit anderer Investitionen wie der Bau eines Skaterplatzes, den man „mit Gewalt umsetzen“ wolle, hinterfragte er. „Es gäbe noch viele Wünsche, aber der budgetäre Spielraum ist gleich null. Trotzdem werden wir dem Budget, anders als im Vorjahr, heuer zustimmen. Obwohl es noch genügend Verbesserungspotenzial geben würde“, erklärte der ÖVP-Politiker.

FPÖ und Grüne geeint bei Ablehnung

Keine Zustimmung gab es hingegen von den Grünen für den Voranschlag. „Positiv ist, dass Ausgaben für den Klima- und Umweltschutz vorgesehen sind. Bei vielen anderen Bereichen muss man aber Kritik üben. Das Haushaltspotenzial ist mit 100.000 Euro sehr dürftig. Der Finanzplan weist aus unserer Sicht außerdem einige Lücken auf“, meinte Bernd Steiner.

Von einem „Luxus“ von 7 Millionen Euro an Kommunalsteuern sprach FPÖ-Gemeinderat Johannes Lugmayr. „Wenn man so viel Geld durch Firmen, Bund und Land erhält, dann sollte man sich die Frage stellen, warum man nicht mehr Geld für Großprojekte auf die Seite legen kann. Wenn die Pandemie noch länger dauert, dann wird St. Valentin immer mehr Probleme bekommen, weil dann auch die Ertragsanteile sinken und somit die Schulden steigen“, argumentierte er. Eine „Eiserne Reserve“ von 100.000 Euro sei sehr gering. Einsparungspotenzial ortete Lugmayr etwa beim Heimatmuseum, das mit 60.000 Euro zu Buche schlägt. „Hier sind wir eingemietet, vielleicht gibt es aber eine Möglichkeit, einen anderen Standort zu finden“, sagte er. Die Subventionen von über 200.000 Euro für den Kulturbereich seien in dieser Form ebenfalls zu hoch. „Wir bringen nach St. Valentin keine großen Künstler her und das kulturelle Leben war schon mal aktiver. Wir stecken 213.000 Euro hinein und haben dann nichts davon“, so Lugmayr. Positiv seien hingegen die Investitionen in die Blaulichtorganisationen, wie etwa die Feuerwehr.

SPÖ-Stadtrat Rafael Mugrauer betonte, dass man viele Investitionen geplant hat: „Man hört immer wieder, dass man sich in einer Pandemie rausinvestieren soll. Wir haben Investitionen beschlossen, die gebraucht werden.“

Auf die Kritik, dass neue Schulden gemacht wurden, konterte Mugrauer, dass man den Schuldenstand in den vergangenen Jahren reduziert habe. „Wir wirtschaften sehr gut. Das sieht man daran, dass wir uns diese Projekte leisten können“, ist Mugrauer überzeugt.

Der Voranschlag wurde mit sechs Gegenstimmen (3 FPÖ, 3 Grüne) mehrheitlich beschlossen.