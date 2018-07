Die Bushaltestelle in der Steyrerstraße in Herzo-grad war in die Jahre gekommen. „Sie war nicht mehr am Stand der Zeit und kein Renommee für St. Valentin, denn da fahren ja jeden Tag ein paar hundert Autos vorbei“, nennt Stadtentwicklungs-Stadtrat Patrick Hagmüller den Grund, warum für die Gemeinde Handlungsbedarf bestand, die Bushütte auszutauschen. Da direkt neben dem Wartehäuschen eine Müllsammelstelle aufgelassen wurde, hatte man zudem die Chance, den Platz neu zu gestalten.

Und diese Chance hat man genützt. „Wir wollten keine biedere Lösung, sondern etwas Besonderes und das solarbetriebene Wartehäuschen ist von der Ästhetik her durchaus ansprechend“, erklärt Patrick Hagmüller, warum ein junges Unternehmen aus Melk zum Zug kam. Bei Kommunalausstellungen waren die St. Valentiner auf das energieautarke Wartehäuschen der Firma Fonatsch aufmerksam geworden. Dank zweier Photovoltaik-Paneele, die am Dach montiert sind, versorgt sich die Haltestelle, die auch in der Nacht beleuchtet ist, selbst mit Strom. Dieser kann dann dafür genützt werden, sein Mobiltelefon oder sein Elektrofahrrad aufzuladen. Dafür wurden zwei USB-Steckdosen und beim Fahrradständer zwei 230V-Steckdosen in die Konstruktion integriert.

Nachdem die Hightech-Hütte im Ausschuss positiv beurteilt wurde, wurde der Entschluss gefasst, einmal eine derartige Bushaltestelle aufzustellen und zu schauen, wie das Angebot von den Bürgern angenommen wird. Sollte die Resonanz positiv sein, dann könne man sich auch vorstellen, in Zukunft mehrere dieser Wartehäuschen anzuschaffen, betont der Stadtentwicklungs-Stadtrat. Die Kosten für das Buswartehaus in der Steyrerstraße beliefen sich auf 21.000 Euro brutto.