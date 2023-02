Chor „Ad libitum“: Konzert zum Jubiläum

Der Chor „Ad libitum“ ist eine 30-jährige Erfolgsgeschichte, die als Jugendchor von St. Valentiner Jugendlichen begonnen hat und zu einem überregional bekannten Spitzenensemble geworden ist. Auftritte in vielen bedeutenden Konzertstätten Österreichs wie dem Brucknerhaus Linz oder dem Musikverein Wien und bei internationalen Festivals unterstreichen die Bedeutung im österreichischen Konzertwesen.

Möglich gemacht wurde dies durch die konsequente Arbeit und den Anspruch seines Gründers und Chorleiters Heinz Ferlesch, stets nur Spitzenqualität abzuliefern. Der Maßstab ist dabei immer die bestmögliche klangliche und interpretatorische Werkwiedergabe. Heinz Ferlesch als Leiter der Wiener Singakademie und gefragter nationaler und internationaler Chorleiter ist bei seiner Arbeit nie Kompromisse eingegangen.

Ganz wichtig ist dem Chor natürlich auch die Konzerttätigkeit in seiner Heimatstadt und im regionalen Umkreis, quasi als regionaler Nahversorger für Kultur. Das nächste Highlight wird die Aufführung des Haydn-Oratoriums ,,Die Schöpfung“ anlässlich der Eröffnung des neuen Veranstaltungszentrums Valentinum am 11. Februar sein. Das Werk, das einen bedeutenden Höhepunkt der Chor-Orchestermusik darstellt, hat der Chor in den vergangenen Jahren bereits mehrfach aufgeführt und ist so zu einer Herzensangelegenheit geworden. Gemeinsam mit dem Orchester Barucco und internationalen Solistinnen und Solisten wird der Chor unter Heinz Ferlesch einen dem Anlass entsprechenden denkwürdigen Konzertabend bereiten, der den Auftakt für eine neue Ära der Kultur und Musik in St. Valentin bildet.

Das 30-Jahr-Jubiläum feiert der Chor natürlich standesgemäß mit einer Reihe von Konzerten über das Jahr verteilt. lm April gastiert der Chor mit der ,,Matthäuspassion“ von Bach im Schloss Grafenegg. Für den Herbst hat man eine Einladung zum Brucknerfest Linz mit einer Aufführung von Mozarts „Alexanderfest“. Den Höhepunkt des Jahres stellt aber eine Konzertreise in den Herbstferien nach Venedig dar, wo in der Grabeskirche von Claudio Monteverdi seine ,,Marienvesper“ aufgeführt wird. Den Abschluss des Konzertjahres bildet wieder ein A-cappella-Konzert des Chores in St. Valentin.

