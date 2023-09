Dirndlgwandsonntag im Museum

Die Volkskultur Niederösterreich lädt wieder zum alljährlichen „Dirndlgwandsonntag“ ein. Dieser wird heuer in St. Valentin vom Museum veranstaltet, da das Event genau zum Thema der Ausstellung „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen! Feste und Brauchtum im Jahres- und Lebenszyklus“ passt. Gemeinsam mit der Volkstanz- und Goldhaubengruppe organisiert man einen Frühschoppen, der im Anschluss an die Messe stattfindet. Diese beginnt um 9.30 Uhr in der Kirche und wird vom Chor der Pfarre sowie der Gruppe „Die Vorstadtgeiger“ gestaltet. Neben dem anschließenden Frühschoppen gibt es zudem einen Brauchtumsflohmarkt, bei dem Händler mit Herkunft von Wien bis nach Salzburg ihre Waren anpreisen.

Das Event beginnt mit der Heiligen Messe um 9.30 Uhr und endet mit Frühschoppen und Flohmarkt um ca. 15 Uhr. Stattfinden wird der Dirndlgwandsonntag hinter dem Valentinmuseum, wobei der Eingang über das Gebäude erfolgt. Bei Schlechtwetter führt man die Veranstaltung im Inneren des Museums durch. Außerdem ist für das leibliche Wohl gesorgt, die Goldhaubengruppe stellt Kaffee und Kuchen zur Verfügung, Speis und Trank wird von der Volkstanzgruppe bereitgestellt.