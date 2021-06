Es war im Jahr 2013: Die Schüler der 4d-Klasse der Innovativen Mittelschule St. Valentin, Langenhart, saßen am Freitag, 10. Juni, zu Hause, obwohl sie nicht schulfrei hatten. Gemeinsam mit den Lehrern und Eltern verwirklichten sie damals im Rahmen des Projekts „school@home day“ für einen Tag etwas, das nun seit einem Jahr bundesweit den Alltag aller Schüler prägt: Distance Learning.

Es klang damals fast schon utopisch: Zuhause sitzen, über Lernplattformen Aufgaben bearbeiten und mit den Lehrern online oder via Telefon kommunizieren. Nichtsdestotrotz zeigte sich bereits vor acht Jahren, dass dies gut möglich ist. Die Schüler und Eltern empfanden das Distance Learning als Bereicherung – trotz so mancher Probleme, die auch heutzutage bestehen.

Schon damals wurde angemerkt, dass die technischen Probleme wie schlechte Internetverbindung oder nicht funktionierende Computer bei so manchem Kind zu Stress führten. Auch die soziale Komponente war damals ein Thema: Sich an einem Tag in der Woche den Schulweg zu ersparen, schien für die meisten in Ordnung, im Austausch dafür langfristig auf die sozialen Kontakte in der Schule verzichten zu müssen, jedoch nicht.

Nach einem Jahr des Distance Learnings ziehen die Lehrer der IMS Langenhart nun das Resümee, dass die Probleme die gleichen geblieben sind wie im Jahr 2013. „Vor allem verfügen viele Schüler nicht über die technische Ausstattung sowie über das Know-how, diese reibungslos zu bedienen.“ Diese ernüchternde Feststellung hat auch dazu geführt, dass das Bundesministerium ab September „Digitale Grundbildung“ ab der 5. Schulstufe verpflichtend vorsieht.

Die Schüler sollen flächendeckend mit Tablets oder Laptops ausgestattet werden und den Umgang damit erlernen, um so besser für weiterführende Schulen und auf das Berufsleben vorbereitet zu sein. Dieser Herausforderung stellt sich auch die Innovative Mittelschule Langenhart mit ihrem Lehrer-Team. Man will die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, um die Schüler zukunftsfit zu machen.