Das Jahr 2020 ist vor allem aufgrund der Coronapandemie für alle ein außergewöhnliches Jahr. Für den ehemaligen Bundesbeamten Anton Beireder ist es aber ein ganz besonderes Jahr. Geboren am 29. März 1920, beging er heuer seinen 100. Geburtstag. Gefeiert wurde der mit guter körperlicher und geistiger Verfassung ausgestattete Jubilar am Tag seines Geburtstages im familiären Umfeld.

Das zweite große Jubiläum wurde in der Vorwoche gefeiert. 75 Jahre seines Lebens ist Anton Beireder nämlich schon Mitglied der St. Valentiner Naturfreunde. Dafür wurde er in einem festlichen Rahmen im vereinseigenen Klubhaus ausgezeichnet. Obfrau Ilse Wolfinger und Langzeit-Vorstandsmitglied Sepp Inspruckner nahmen die Ehrung vor und es wurde ein netter und interessanter Nachmittag, denn der noch immer sehr redegewandte Bundesbahner wusste viel zu erzählen. Mit Sepp Inspruckner, der seit 49 Jahren in führender Vereinsfunktion bei den Naturfreunden tätig ist, konnte der Jubilar über vieles fachsimpeln. Seinen Vereinsmitgliedsausweis aus dem Jahr 1945 verwendet Beireder übrigens heute noch als Personalausweis.