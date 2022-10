Engel: Elektrotechnik-Kurz als Anreiz zum Umstieg

Bei der Herstellung von Spritzgießmaschinen sind vielfältige Kenntnisse gefragt. Neben anderen Ingenieursdisziplinen spielen die Elektrotechnik und die Elektronik eine besonders wichtige Rolle für eine effiziente und sichere Spritzgießmaschine. Um den anhaltenden Bedarf an Elektromonteuren zu decken, bietet die Firma Engel nun in Kooperation mit dem WIFI OÖ den Kurs „Elektrotechnik für Nicht-Elektriker“ an.

„Die Ausbildung der eigenen Fachkräfte hat seit jeher einen hohen Stellenwert“, erklärt Engel-Personalleiter Michael Grininger. Der angebotene Kurs ist für ihn „eine großartige Chance für Personen, die ihr Aufgabenfeld erweitern oder sich neu orientieren wollen.“ Die Ausbildung ist Teil der Arbeitszeit, Kurskosten entstehen für die Auszubildenden keine. Im Laufe des Kursprogramms werden die Teilnehmer zu elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EuP) ausgebildet.

Ausbildungsprogramm für alle technisch Interessierten

Anhand eines kompakten Theorieteils und praxisnahen Übungen erlernen die Kursteilnehmer elektrotechnisches Basiswissen, erwerben Kenntnisse über Sicherheitsregeln und Schutzmaßnahmen und erfahren Einzelheiten zu elektrotechnischen Komponenten und Materialien. Die EuP-Ausbildung dauert eine Woche. Zu den späteren Aufgaben im Betrieb zählt unter anderem die Verkabelung der Spritzgießmaschinen.

Vorrangig richtet sich das Ausbildungsprogramm an Personen aus artverwandten Berufen wie etwa Metalltechniker, Kfz-Techniker, Mechaniker für Landmaschinen oder Spengler. Aber auch technisch Interessierte aus anderen Bereichen können sich für einen neuen Job inklusive EuP-Ausbildung bewerben. Einzige Voraussetzung ist ein Lehrabschluss.

