Pkw-Lenkerin flüchtete vor Polizei und baute Unfall

Eine Streife der Polizeiinspektion St. Valentin war am vergangenen Freitag gegen 11.45 Uhr auf der Rasthausstraße im Ortsgebiet von Rems mit einem Streifenwagen unterwegs, als sie auf Höhe der Autobahnabfahrt auf eine Pkw-Lenkerin aufmerksam wurde, die von der Autobahnabfahrt das Vorschriftszeichen "Halt" ignoriert hat und ohne anzuhalten nach rechts in die Rasthausstraße in Richtung Bundesstraße 1 fuhr.

Aufgrund der Übertretung wollten die Polizistin und der Polizist die Pkw-Lenkerin einer Verkehrskontrolle unterziehen und versuchten unter Verwendung des Blaulichts das Fahrzeug anzuhalten. Die Pkw-Lenkerin habe ihr Fahrzeug aber beschleunigt und sich der Anhaltung entzogen. Im Kreisverkehr nahm sie in der Folge die dritte Ausfahrt Richtung Ennsdorf und beschleunigte ihren Pkw trotz Ortsgebiet weiter. Die Polizeibediensteten fuhren der Pkw-Lenkerin nach, die mit einer Fahrgeschwindigkeit von etwa 100 bis 120 km/h unterwegs war. Trotz Sperrlinie überholte sie in der Folge einen vor ihr fahrenden Lkw mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Bei der Kreuzung mit der Wiener Straße Richtung Ortszentrum Ennsdorf fuhr sie neben einem Pkw, der zum Linksabbiegen eingereiht war, links vorbei und mit weit überhöhter Geschwindigkeit in den Straßenzug ein. Unmittelbar darauf fuhr sie mit dem Fahrzeug gegen die im Kreuzungsbereich befindliche Betonbegrenzung einer Verkehrsinsel und prallte gegen eine Straßenlaterne, die aufgrund der enormen Wucht des Anpralls umstürzte.

Die Lenkerin gab an, nicht verletzt zu sein, wirkte jedoch apathisch. Ein mit ihr durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Sie gab an, dass sie gegen Mitternacht das Suchtmittel Crystal Meth konsumiert habe. Eine ärztliche Untersuchung ergab eine Fahruntauglichkeit aufgrund von Suchtmittelbeeinträchtigung. Der Lenkerin, einer 23-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und sie wird wegen diverser verwaltungsrechtlicher Übertretungen der Bezirkshauptmannschaft Amstetten angezeigt.

