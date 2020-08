Als Drehbuchautor für „Soko Kitzbühel“ hatte sich Hannes Wirlinger bereits einen Namen gemacht. Im Vorjahr veröffentlichte der gebürtige St. Valentiner dann seinen ersten Roman „Der Vogelschorsch“. Und dieser entpuppte sich als Erfolgsgeschichte.

Für die Arbeit an der Geschichte über die besondere Freundschaft und innige Verbundenheit von zwei sehr ungleichen Jugendlichen erhielt Wirlinger das Mira-Lobe-Stipendium des österreichischen Bundeskanzleramts, also die höchstdotierte Literaturförderung Österreichs. Der fertige Roman wurde nun im heurigen Jahr mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis im Bereich Jugendbuch ausgezeichnet. „Ich habe öfter gehört, dass es ein außergewöhnliches Buch ist, aber der große Erfolg hat mich trotzdem überrascht. Der Buchpreis freut und ehrt mich natürlich sehr“, erklärt Wirlinger. Einziger Wermutstropfen an der mit 6.000 Euro dotierten Auszeichung ist, dass die offizielle Verleihung coronabedingt vorerst ausfiel. Sie soll aber im Herbst nachgeholt werden.

Die Coronakrise hat auch Wirlingers Vorhaben, aus dem Roman ein Drehbuch zu machen, verzögert. Er wurde als einer von drei Österreichern bei der Drehbuchwerkstatt München genommen und hätte sein Drehbuch im Juli vor namhaften Produzenten der Filmbranche präsentieren sollen. Diese Präsentation soll nun Ende Oktober über die Bühne gehen. „Das ist eine große Chance für mich, aber bis zum Film ist es noch ein weiter Weg“, gibt sich Wirlinger zurückhaltend.

Einladung zu Berliner Literaturfestival

Davor wird dem seit der Studienzeit in Wien lebenden Mostviertler Anfang September aber noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Er wurde zum Internationalen Literaturfestival Berlin eingeladen, wo er aus seinem Erfolgsroman lesen wird. „Das ist meine Deutschland-Premiere. Ich bin schon sehr gespannt, wie die Deutschen das Buch sehen werden, weil es ja doch eine österreichische Geschichte ist“, ist Wirlinger voll Vorfreude. Er wird in Berlin auch Teil zweier Workshops sein, denn zwei Berliner Schulen beschäftigen sich in ihren Projekten mit seiner Kurzgeschichte „Land unter“, die den Landverbau zum Thema hat. „Ich bin in froher Erwartung und werde auch ein paar Tage länger bleiben, um mir einige Autoren anzuhören“, freut sich Wirlinger, dass die Großveranstaltung trotz der Corona-Pandemie stattfindet und mit prominenten Schriftstellern wie etwa Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk aus Polen aufwarten kann.

Auch wenn Hannes Wirlinger im April des nächsten Jahres beim Kinderbuchfestival KIJUBU in St. Pölten noch mit einer Lesung des Vogelschorsch vertreten und auch in St. Valentin damit zu hören sein wird, ist sein nächstes Buch bereits in der Warteschleife. „Die Verträge sind bereits unterschrieben. Geplant ist derzeit ein Erscheinungstermin im Juli“, verrät der Autor. Das im Münchner Tulipan Verlag erscheinende Werk wird ein Vorlesebuch für Kinder ab sechs Jahren sein und trägt den Arbeitstitel „Duell der Großmütter“. „Es wird eine humorvolle Geschichte und ganz anders als der Vogelschorsch werden“, verkündet Hannes Wirlinger.