Verärgert wandte sich Ramona Manzenreiter aus St. Valentin in der Vorwoche an die NÖN. Ihre Tochter besucht die Fachschule Erla und die Busverbindung zur Schule und wieder retour sorgt in ihrer Familie für Unmut: „Es geht nur ein Bus in der Früh von St. Valentin nach Erla. Dieser ist massiv überfüllt und kommt erst um 7.55 Uhr bei der Fachschule an. Die Schule beginnt aber schon um 8 Uhr“, berichtet sie. Wenn in der ersten Schulstunde Schularbeiten anstünden, würden die Schüler großem Stress ausgesetzt, gibt sie zu bedenken.

„Doch der Überhammer ist nachmittags. Die Schüler haben um 13.45 Uhr aus. Ein paar Minuten vorher, um 13.39 Uhr, fährt ein leerer Bus an der Schule vorbei. Der nächste Bus geht erst eine Stunde später“, weiß Manzenreiter. Sie und ihr Mann hätten sich schon mit ihrem Anliegen mehrfach an VOR gewandt, doch nichts sei passiert.

VOR: Linie 628 wurde im Vorjahr verbessert

VOR-Pressesprecherin Christina Bachmaier zeigte sich verwundert über die ihr mitgeteilten Probleme und den Bruch in der Kommunikation: „Unser zuständiger Busplaner hat mir versichert, dass er diese Probleme nie übermittelt bekommen hat. Er hat auch die Zuständigen der Stadtgemeinde St. Valentin kontaktiert. Dort hat man von der Beschwerde auch nichts gehört. Auch nicht vonseiten der Schule.“ Doch die VOR-Verkehrsplaner werden sich die Situation nun genau ansehen, versichert sie. Ende Oktober gäbe es ohnehin wieder ein Gespräch mit der Stadtgemeinde, wo regelmäßig Informationen rund um den schulrelevanten Busverkehr ausgetauscht werden. „Speziell bezüglich der Linie 628 standen wir letztes Jahr mit der Schulleiterin der Fachschule Erla in Kontakt. Daraufhin wurde der Fahrplan der Linie angepasst und Probleme gelöst“, sagt sie.

Fachschul-Direktorin Schwester Margret Grill bestätigte das: „Wir haben im Vorjahr eine zusätzliche Busverbindung am Nachmittag bekommen, sodass jetzt stündlich um .39 eine Verbindung besteht.“ Damit sei die Situation bereits für ihre Schüler im Alter von 14 bis 19 Jahren erheblich verbessert worden. Dass sich der eine Bus um 13.39 Uhr mit dem Unterrichtsende um 13.45 Uhr nicht ausgeht, daran habe man sich bereits angepasst. „Wir versuchen, ein Unterrichtsende zu dieser Zeit am Stundenplan zu vermeiden. Heuer ging es sich nur bei einer Klasse nicht aus“, erklärt die Direktorin.

Die Situation am Morgen, dass der Bus fünf Minuten vor Schulbeginn eintrifft, sei dem Zugverkehr geschuldet. „Der IC ist um 7.44 Uhr am Bahnhof St. Valentin. Mit dem kommen viele unserer Schüler und die brauchen die Busverbindung.“ In der ersten Stunde gäbe es außerdem kaum Schularbeiten.

Sie appelliert, die Situation so sachlich wie möglich zu sehen: „Es ist kein Endlostopf, aus dem wir schöpfen können. Und prinzipiell können Schüler bei längeren Wartezeiten in der Schule bleiben, EDV-Räume nutzen oder Hausaufgaben machen.“

Stadträtin: „Werden die Situation erheben“

Schließlich meldete sich Andrea Prohaska, St. Valentins Stadträtin für Schulen und Bildung, zu Wort: „Wir haben einmal jährlich einen Termin mit allen Direktorinnen, VOR und dem Busunternehmen, wo wir alle Busprobleme zu lösen versuchen. Wenn Feuer am Dach ist, öfter.“ So habe man in der Vergangenheit immer wieder Optimierungen erreicht. Von der vorliegenden Beschwerde habe sie auch noch nicht gehört. Diese werde aber bei der nächsten Sitzung am 28. Oktober thematisiert. „Außerdem möchte ich erheben lassen, wie voll der Bus morgens ist. Wenn eine Gefährdung vorliegt, ist das sicher nicht in unserem Interesse!“