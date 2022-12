Geld aus Schule gestohlen

Werbung

Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin brach am Abend des 20. Dezember oder in der Nacht auf 21. Dezember die nicht einsehbare Notausgangstüre der Innovativen Mittelschule Lan genhart auf. Danach drang er oder sie auch ins Lehrerzimmer und die Direktion ein, durchsuchte die Zimmer und entwendete Geldbeträge in unbekannter Höhe. Allerdings wurden mehrere Geldbeträge, die sich auf den Schreibtischen im Lehrerzimmer befanden, übersehen.

