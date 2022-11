Geplantes Amazon-Verteilzentrum: Diözese hat Bedenken

Teile des vorgesehenen Grundstücks stehen im Eigentum der Pfarre. Bischof Alois Schwarz sagte dazu der Kathpress, dass der Online-Händler bisher bei der Kirche nicht vorstellig geworden sei. "Ich hätte größte Bedenken, wertvolle Ackerböden für so ein Projekt aufzugeben", betonte Schwarz.

Das geplante Verteilzentrum hat im September mit einem Gemeinderatsbeschluss, das Projekt weiterzuverfolgen, eine erste Hürde genommen. Amazon selbst sprach zuletzt davon, die Planungen für St. Valentin weiter zu konkretisieren. Für den (heutigen) Donnerstag plant der Gemeinderat in der zweitgrößten Stadt des Bezirks Amstetten eine Diskussion mit Vertretern einer Bürgerinitiative, wie die "Kronen Zeitung" berichtete.

In der Tageszeitung meldete sich auch Niederösterreichs LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) zu dem Projekt zu Wort. Im Fall einer Mehrheit im Gemeinderat für eine Umwidmung werde das Land diese sicher nicht einfach durchwinken, hob der Landesvize hervor. Er kündigte eine strenge Prüfung an, die auch Verkehrsbedenken ins Treffen führen werde. "Wir haben nicht auf Amazon gewartet, und wir werden ihnen nicht den roten Teppich ausrollen. Was ein US-Handelsriese mit fast schon unbeschränkter Marktmacht will, ist das eine, aber was uns und der Region guttut, ist etwas ganz anderes."

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.