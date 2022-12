Geplantes Amazon-Verteilzentrum: Wenig Interesse an Information

Die Firma Fraktal plant bekanntlich, in St. Valentin ein Verteilzentrum zu bauen, das an Amazon vermietet werden soll. Bei einer Informationsveranstaltung im Volksheim informierten am vergangenen Mittwoch Vertreter der beiden Firmen über das Bauvorhaben und beantworteten Fragen der Bürger.

Das Verteilzentrum soll auf einem Feld in Neu Thurnsdorf errichtet werden, das bereits die Widmung für gewerbliche Nutzung aufweist. Errichtet werden sollen ein Gebäude für die Sortierung und Verteilung der angelieferten Pakete und ein Parkhaus für die Auslieferfahrzeuge. An normalen Tagen ist mit rund 20 Lkws für die Anlieferung zu rechnen, in der Weihnachtszeit könnten es bis zu 30 Lkws sein. Diese fahren von der Autobahn ab und durch den Gewerbepark (Jet-Tankstelle, Diesel-Master) direkt zum Verteilzentrum. Wohngebiete werden dabei nicht durchfahren. Die Kreuzung bei der Jet-Tankstelle erweise sich jedoch als Schwachpunkt und müsste umgestaltet werden.

Das Interesse der Bevölkerung an der Veranstaltung war deutlich geringer als erwartet. Nur rund 70 Personen – darunter natürlich Vertreter der Bürgerinitiative „Nein zum geplanten Amazon-Verteilzentrum in St. Valentin“ – kamen zur Veranstaltung. Ihre Vorwürfe gegen Amazon reichten von den schlechten Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter, über Steuern, die nicht in Österreich entrichtet werden, bis hin zur Umweltverschmutzung durch Verkehr und Bodenversiegelung. Sie machten auch klar, dass sie keine Kompromisse eingehen würden und daran auch diese „Werbeveranstaltung“ nichts ändern würde. Die Bürgerinitiative veranstaltet ihrerseits am 11. Jänner um 19.30 Uhr im Gasthaus Wallner eine weitere Informationsveranstaltung. „Jede Medaille hat bekanntlich zwei Seiten. Wir werden unsere Sicht der Dinge darlegen“, kündigten die Projektgegner an.

Die Projektbetreiber beteuerten hingegen, dass das Gebäude nach den neuesten umweltfreundlichen Technologien errichtet werden solle. So soll möglichst CO₂-neutral gebaut und auch Holz für den Bau verwendet werden. Auf den Dächern würden Photovoltaikanlagen angebracht und der Rest begrünt. Ebenso sollen auf dem verbliebenen Grundstück zahlreiche Bäume gepflanzt werden. Der Fahrbetrieb soll auch schrittweise auf elektrische Fahrzeuge umgestellt werden. Die Angestellten würden nach Kollektivvertrag bezahlt und auch St. Valentin würde vom Bau und den Arbeitern profitieren. So würden allein beim Bau die Gastronomie und die Hotels mit hohen Einnahmen rechnen können. Ebenso würden – wo möglich – einheimische oder regionale Betriebe zum Zug kommen.

Fest steht, dass das Projekt noch in der Anfangsphase steckt und eine Umsetzung noch nicht gesichert ist. So ist auch noch nicht fix, dass alle Grundstücksbesitzer ihr Grundstück an Fraktal verkaufen. Auch müsste die Flächenwidmung noch dem Bauvorhaben angepasst werden.

