Bei der Erarbeitung des Stadtkonzepts wurde besonders deutlich, dass sich im Zentrum von St. Valentin am und um den Franz-Forster-Platz zahlreiche Flächen für ein umfangreiches Stadtentwicklungsprojekt befinden. Wie der Platz in Zukunft aussehen soll, das wird in einem kooperativen Planungsverfahren eruiert. Am vergangenen Donnerstag fiel dazu mit dem ersten Innenstadtforum der Startschuss.

An die 50 Interessierte – darunter Anrainer und Vertreter aus Wirtschaft und Politik – verfolgten die einführenden Worte des Verfahrensbegleiters Rudolf Scheuvens vom Planungsbüro Raumposition, ehe sie selbst an drei Dialogtischen aktiv werden und ihre Ideen vorbringen durften. „Die Workshop-Phase war durch die Bank konstruktiv. Nicht nur wir als politisch Verantwortliche sind glücklich mit dem Abend, sondern er war auch für die Architekten fruchtbar. Sie haben einen guten Eindruck davon mitgenommen, wie die Menschen gestrickt sind und wo der Schuh drückt“, freute sich Stadtplanungs-Stadtrat Patrick Hagmüller (SPÖ) über den Erfolg der Veranstaltung.

Viele verwertbare Ideen wurden gesammelt

Vom Jungen Wohnen am Franz-Forster-Platz über einen Nahversorger bis hin zum unbedingten Erhalt der bisherigen Parkplätze reichte die Palette der Wünsche der St. Valentiner Bürger. Befürworten würde man auch einen anderen Standort für das Lagerhaus, um die Verkehrssituation so zu entspannen. Neben vielen guten und manchen neuen Ideen wurden teilweise auch utopische Wünsche geäußert wie etwa die Errichtung eines Wohnturms mit acht Etagen. „Das ist natürlich nicht ganz so ernst zu nehmen“, betonte Hagmüller.

Zufrieden mit dem umfangreichen Ideenpool, den das Innenstadtforum als Resultat hervorbrachte, ist auch Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ). „Dieser kooperative Prozess hat durchaus Mut gebraucht. Man weiß ja nicht, auf welchen Weg man sich macht. Jetzt ist das Feuer entfacht und unsere Erwartungen wurden übertroffen“, zog die Stadtchefin eine erste Zwischenbilanz.

Rudolf Scheuvens vom Planungsbüro Raumposition stellte die Zielsetzung des kooperativen Planungsverfahrens vor. | Fuchs

Nun liegt es an den beteiligten Architekten, den nächsten Schritt im Planungsverfahren zu setzen. Die beiden städtebaulichen Architekturbüros haben den Auftrag, je ein Konzept zu erstellen, in das auch die Ideen der St. Valentiner Bevölkerung einfließen sollen. Diese Konzepte werden dem Beratungsgremium rund um Suchan-Mayr, Hagmüller und Citymanagerin Doris Haider bei einer Zwischenpräsentation Ende Juni vorgestellt. Hier wird dann entschieden, welcher Ansatz weiterverfolgt wird und umgesetzt werden soll. „Das kann zu hundert Prozent von einem Büro sein, was aber vermutlich eher unwahrscheinlich ist, oder man nimmt von beiden Ansätzen das Bessere heraus“, erklärt Patrick Hagmüller die weitere Vorgangsweise. Dieses neu zusammengestellte Konzept werden dann beide Architekturbüros gemeinsam weiterbearbeiten.

Im Rahmen einer Abschlusspräsentation am 4. September, die wieder öffentlich sein wird, werden die Architekten das ausgearbeitete Konzept vorstellen. „Die Bürger haben wieder die Möglichkeit für Feedback und dann wird noch ein letztes Mal nachjustiert“, verrät Hagmüller.

Die Stadtgemeinde lässt sich diesen Prozess mit rund 86.000 Euro einiges kosten.