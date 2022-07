Großmaschinenwerk: Moderne Technik, die begeisterte

Werbung

Am Samstag der Vorwoche veranstaltete der Spritzgießmaschinenbauer Engel einen Tag der offenen Tür und Familientag am Standort St. Valentin. Das moderne Großmaschinenwerk sorgte für Begeisterung bei den Besucherinnen und Besuchern. Bereits am Vortag fand ein Mitarbeiterfest statt.

„Speziell freut es mich, dass wir dieses Mal das Mitarbeiter- und Familienfest in St. Valentin veranstalten. Höchste Zeit, denn der Standort hat sich enorm entwickelt und das möchten wir gerne zeigen“, erklärte CEO Stefan Engleder. Der Ausbau des Großmaschinenwerks war das größte Projekt im weltweiten Investitionsprogramm der letzten Jahre. Mehr als 375 Millionen Euro wurden insgesamt investiert. Die Erweiterung umfasst ein neues Kundentechnikum, modernisierte Produktionsbereiche und ein neues Bürogebäude.

Diese Erweiterung stieß bei der Bevölkerung offenbar auf großes Interesse, denn der Ansturm am Tag der offenen Tür war gewaltig. Im Laufe des Tages besuchten über 10.000 Gäste den Engel-Standort. Ein besonders beliebter Programmpunkt war der Betriebsrundgang, bei dem die Besucher das Werk kennenlernen durften. Rund 100 Mitarbeiter des St. Valentiner Werkes betreuten die 25 Stationen. Dabei konnten sich die Gäste von der hochtechnologischen und modernen Produktion überzeugen. Maschinen und Technologien rund um die Themen Nachhaltigkeit und Recycling wurden mit besonders großem Interesse aufgenommen.

Das attraktive Rahmenprogramm rundete den gelungenen Tag ab. Musikalische Umrahmung und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgten für gute Stimmung bei den Gästen.

Bereits am Vortag standen die 3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der drei österreichischen Engel-Standorte im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Gemeinsam feiern. Gemeinsam lachen.“ fand ein Mitarbeiterfest statt.

