Heiße Duelle im kühlen Nass beim Luftmatratzenrennen

Vollbild

FB

Mario Zwirner überzeugte mit der besten Technik und war in der U15 nicht zu schlagen. Auch die Erwachsenen hatten sichtlich viel Spaß beim Luftmatratzenrennen. Die Bademeister Arnold Schaub und Melanie Inezberger sowie Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter gratulierten Elias und Lea Wimmer zu den Plätzen eins und zwei in der U12. Die Teilnehmer zeigten in allen Altersklassen vollen Einsatz und lieferten sich das eine oder andere spannende Duell.

1 /4