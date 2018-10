„Weißt du noch, was am 29. November 2017 war?“ Mit diesen an Karl Bunzenberger gerichteten Worten läutete SPÖ-Gemeinderätin Waltraud Brandstetter-Lorenz am Ende der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag eine heftige Debatte über die Arbeitsauffassung des ÖVP-Stadtrats ein. An diesem Tag habe der Umwelt-Ausschuss nämlich zum letzten Mal getagt, kritisierte Brandstetter-Lorenz.

„Ich melde mich ja für einen Ausschuss, um da mitzuarbeiten, aber es ist ein Jahr lang keine Arbeit passiert“, sparte die SPÖ-Mandatarin nicht mit deutlichen Worten. Ein Vorwurf, den Bunzenberger nicht auf sich sitzen lassen wollte. „Das Hauptaugenmerk des Ausschusses liegt auf dem Hochwasserschutz. Wir sind immer noch in den gleichen Verhandlungen wie vor einem Jahr und es hat sich nichts Grundlegendes geändert, wofür es eine Abstimmung gebraucht hätte“, lautete seine Rechtfertigung.

Eine Erklärung, die Stadtrat Thomas Hagmüller (SPÖ) nicht unkommentiert lassen konnte. Wenn ein Ausschuss ein Jahr lang nicht tagt, dann gäbe es dafür nur zwei Gründe, erklärte er: „Entweder, es gibt nichts zu tun, dann muss man überlegen, wozu es den Ausschuss überhaupt gibt.“ Oder Bunzenberger habe einfach eine andere Ansicht über die Aufgaben eines Stadtrats als die SPÖ.

Heftige und vor allem unerwartete Kritik, die bei Karl Bunzenberger nicht ganz ohne Wirkung blieb. „Dass ich den Ausschuss zu wenig informiert habe, das nehme ich mit“, zeigte er sich am Ende der Debatte einsichtig.